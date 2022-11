Ο Jungkook των BTS κυκλοφορεί το single «Dreamers» για το soundtrack του Μουντιάλ 2022

Ο Jungkook των BTS συμμετέχει στο soundtrack του Μουντιάλ 2022.

Ο Jungkook των BTS παρουσίασε ένα νέο σόλο single με τίτλο «Dreamers» στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 στο στάδιο Al Bayt στην πόλη Αλ Κορ του Κατάρ την Κυριακή 20 Νοεμβρίου.

Το μέλος των BTS συνοδευόταν από τον δημοφιλή τραγουδιστή του Κατάρ Fahad Al-Kubaisi.

Το «Dreamers» είναι το τρίτο σόλο τραγούδι που κυκλοφορεί φέτος ο Jungkook, το νεότερο μέλος των BTS και ακολουθεί το «Stay Alive» του Φεβρουαρίου, σε παραγωγή του Suga και τη συμμετοχή του στην επιτυχία «Left & Right» του Charlie Puth.

Ο τραγουδιστής και παραγωγός από το Κατάρ Fahad Al Kubaisi συμμετέχει επίσης στο «Dreamers».

Ο 41χρονος Al Kubaisi κυκλοφόρησε επίσης δύο singles νωρίτερα φέτος, με τα δύο αραβικά pop τραγούδια να συγκεντρώνουν εκατομμύρια views στο YouTube: Το «Aghnni» έχει πάνω από 9,5 εκατομμύρια προβολές, ενώ το «Yousfi Al Halla» έχει πάνω από τρία εκατομμύρια προβολές.

Την παραγωγή του «Dreamers» υπογράφει ο RedOne, ο pop-dance παραγωγός που εντάχθηκε στη FIFA στα τέλη του 2021 στον ρόλο του Creative Entertainment Executive και έχει υπογράψει πασίγνωστες επιτυχίες για αστέρες της μουσικής όπως η Nicki Minaj, η Lady Gaga και ο Enrique Iglesias.

Το «Dreamers» του Jungkook αποτελεί μέρος του soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA για το 2022, στο οποίο συμμετέχουν επίσης καλλιτέχνες όπως η Nicki Minaj, ο Maluma, ο Davido, η Myriam Fares και άλλοι.

Το μουσικό βίντεο για το «Dreamers» του Jungkook των BTS αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Νοεμβρίου.

Τον Σεπτέμβριο, οι BTS κυκλοφόρησαν ένα νέο remix για το τραγούδι του «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» για τις ανάγκες της καμπάνιας «Goal of the Century» της Hyundai με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022.

Μετά την τελετή έναρξης και την εμφάνιση του Jungkook, ακολούθησε η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγώνα μεταξύ του Κατάρ και του Ισημερινού. Συνολικά 32 ομάδες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου.