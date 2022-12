Ο Jungkook των BTS διέγραψε κατά λάθος όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram

«Δεν νομίζω ότι είναι πολύ κακό που τα έσβησα όλα», σχολίασε ο Jungkook των BTS.

Αν επισκεφθήκατε πρόσφατα τον προσωπικό λογαριασμό του Jungkook των BTS στο Instagram, πιθανότατα θα παρατηρήσατε ότι ήταν άδειος.

Ενώ οι θαυμαστές των BTS, γνωστοί ως ARMY, άρχισαν να εικάζουν ότι το νεότερο μέλος του K-pop του συγκροτήματος μπορεί με αυτήν την κίνηση να προετοίμαζε το έδαφος για μία ανακοίνωση, η απάντηση, ωστόσο, δεν ήταν συναρπαστική.

Στην πραγματικότητα, είναι κάτι που συνέβη κατά λάθος.

«Δεν έγινε επειδή συνέβη κάτι», τόνισε ο Jungkook κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που έκανε στην κορεατική εφαρμογή «V Live».

«Απλά δεν μου άρεσε το πώς φαινόταν. Είναι πραγματικά πολύτιμο και σπουδαίο να επικοινωνώ μαζί σας στο Instagram μέσω αναρτήσεων και το έχω όλο αυτό στην καρδιά μου», εξήγησε.

Ο Jungkook αποκάλυψε ότι απλά προσπαθούσε να κάνει τη σελίδα του στο Instagram να φαίνεται «πιο καθαρή» και κατά λάθος διέγραψε όλες τις παλιές αναρτήσεις του, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε η επιλογή να τις αρχειοθετήσει.

«Δεν νομίζω ότι είναι πολύ κακό που τα έσβησα όλα», είπε.

«Δεν ήξερα ότι μπορούσες να αρχειοθετήσεις τις φωτογραφίες, απλά ήθελα να κάνω τη σελίδα να φαίνεται πιο όμορφη», πρόσθεσε ο 24χρονος τραγουδιστής, ο οποίος διαθέτει 41 εκατομμύρια followers στο Instagram.

Αυτή τη στιγμή, στον λογαριασμό του Jungkook υπάρχουν 35 αναρτήσεις, με την παλαιότερη δημοσίευση να έχει αναρτηθεί την 1η Ιουνιου.

Εν τω μεταξύ, η Big Hit Music δημοσίευσε στο επίσημο κανάλι τους στο YouTube ένα teaser από το νέο single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» των BTS, το οποίο έχει ήδη προβληθεί πάνω από 16 εκατομμύρια φορές στην πλατφόρμα.

Το «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» θα συμπεριλαμβάνεται στη νέα ανθολογία των BTS με τίτλο «Proof».

Το άλμπουμ, το οποίο θα αποτελείται από τρία CD, θα κυκλοφορήσει για τον εορτασμό της συμπλήρωσης εννέα ετών από το ντεμπούτο των BTS.

Η συλλογή θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους μέχρι σήμερα, όπως τα «Butter», «Dynamite», «Boy With Luv» και άλλα, καθώς και κρυμμένα διαμάντια από τη δισκογραφία τους, ακυκλοφόρητες demo εκδοχές και τρεις ολοκαίνουργια τραγούδια.

Το «Proof» και το single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» θα κυκλοφορήσουν από την Big Hit Music την Παρασκευή 10 Ιουνίου.