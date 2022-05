Ο Jungkook των BTS δηλώνει: «Νιώθω απίστευτα χαρούμενος όταν τραγουδάω για το ARMY»

«Αυτό ήταν το όνειρό μου», δηλώνει ο Jungkook των BTS.

Οι BTS ανακοίνωσαν πρόσφατα το νέο άλμπουμ – ανθολογία «Proof» και τις εβδομάδες που προηγούνται της κυκλοφορίας του άλμπουμ, οι Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jungkook μιλούν σε προσωπικό κλίμα στους θαυμαστές τους για τη συλλογή, η οποία αποτελεί έναν εορτασμό της ένατης επετείου του K-pop συγκροτήματος.

Μετά τον V και τον Jin, ήταν η σειρά του Jungkook να μιλήσει για το «Proof» και να αποκαλύψει ποια τραγούδια επέλεξε για τη συλλογή.

«Πρόσθεσα το “Euphoria” και το “Dimple” σε αυτό το άλμπουμ», είπε ο 24χρονος τραγουδιστής σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Big Hit Music στο Twitter.

«Για να πω την αλήθεια, μου αρέσει περισσότερο όταν τραγουδάω με τα άλλα μέλη του συγκροτήματος και συνδέομαι με τους ARMY, ανεξάρτητα από το ποια είναι τα τραγούδια», παραδέχτηκε αμέσως μετά.

«Αυτό ήταν το όνειρό μου. Ακόμα και τώρα, μου αρέσει όταν τραγουδάω και χορεύω και νιώθω απίστευτα χαρούμενος όταν ακούω τη βοή του κοινού όταν εμφανίζομαι», συνέχισε ο Jungkook στο βίντεο διάρκειας 51 δευτερολέπτων, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες του συγκροτήματος και των θαυμαστών του.

«Είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι στη σκηνή και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται όταν με βλέπουν στη σκηνή. Κάθε ημέρα είμαι ευγνώμων και απολαμβάνω τον εαυτό μου. Εγώ που κάνω ευτυχισμένη μουσική βλέποντας τους ARMY και το χαμόγελό σας καθώς με βλέπετε, αυτές είναι οι “αποδείξεις” μου», κατέληξε.

Το «Euphoria» συμπεριλήφθηκε ως σόλο τραγούδι από τον Jungkook στη συλλογή «Love Yourself: Answer» των BTS που κυκλοφόρησε το 2018 και χρησιμοποιήθηκε στο φινάλε της πρώτη σεζόν της ομώνυμης σειράς «Euphoria» του HBO.

Το «Dimple» το ερμήνευσαν μαζί οι Jungkook, Jimin, Jin και V και συμπεριλήφθηκε αρχικά στο μίνι άλμπουμ «Love Yourself: Her» του συγκροτήματος της K-pop που κυκλοφόρησε το 2017 όσο και στη συνέχεια στο «Love Yourself: Answer».

Η συλλογή «Proof» θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου σε ένα σετ τριών CD που θα αποτελείται από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, λιγότερο γνωστά κομμάτια από τη δισκογραφία τους και ακυκλοφόρητα κομμάτια και demo.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει επίσης τρία ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)», το οποίο θα αποτελέσει το νέο single των BTS.