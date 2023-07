Ο Jung Kook των BTS κυκλοφορεί το νέο single «Seven» με τη Latto

Ο Jung Kook βάζει τη δική του πινελιά στην UK garage με το «Seven».

Ο Jung Kook των BTS κυκλοφορεί το νέο single «Seven» με τη συμμετοχή της Latto και κάνει το επίσημο σόλο ντεμπούτο του.

Το «Seven» είναι ένα διασκεδαστικό καλοκαιρινό τραγούδι που βάζει τη δική του πινελιά στην UK garage μουσική.

Ο μοναδικός ρυθμός και η υφή της UK garage συναντιούνται με τον ευχάριστο ήχο της ακουστικής κιθάρας, αναδεικνύοντας την ανάλαφρη μελωδία του τραγουδιού, που είναι ιδανική για το καλοκαίρι. Το μοναδικό ηχόχρωμα και η παιχνιδιάρικη ενέργεια του Jung Kook ολοκληρώνουν ιδανικά το τραγούδι.

Το «Seven» είναι μία ρομαντική καντάδα για την επιθυμία να περνά κανείς κάθε μέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα με το αγαπημένο πρόσωπό του.

Το πολυαναμενόμενο single του Jung Kook υπογράφουν σε μουσική, στίχους και παραγωγή των βραβευμένων με Grammy παραγωγών και τραγουδοποιών Andrew Watt και Cirkut. Στο τραγούδι συμμετέχει η υποψήφια για Grammy Αμερικανίδα ράπερ Latto.

Στη συνολική παραγωγή του τραγουδιού συμμετείχε δραστήρια και ο διευθύνων σύμβουλος της Hybe America, Scooter Braun.

Το music video για το «Seven» ξεδιπλώνει μία κινηματογραφική ιστορία με μοναδική αισθητική. Για τη σκηνοθεσία του music video συνεργάστηκαν οι Bradley Bell και Pablo Jones-Soler, γνωστοί για τις δουλειές τους με τους Harry Styles, Cardi B και άλλους καλλιτέχνες.

Στο πλευρό του Jung Kook εμφανίζονται η Κορεάτισσα ηθοποιός Han So-hee και η Latto.

Το teaser του μουσικού βίντεο για το «Seven» κυκλοφόρησε στις 12 Ιουλίου και έσπασε τα κοντέρ, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές μέσα σε δέκα λεπτά από τη δημοσίευσή του.

Ο Jung Kook δηλώνει για το νέο τραγούδι του: «Σκέφτηκα πώς θα μπορούσαν περισσότεροι άνθρωποι να απολαύσουν το “Seven”. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο είδος (UK garage) και η διαδικασία παραγωγής ήταν πολύ φρέσκια και νέα. Έμαθα επίσης πολλά από την ηχογράφηση του “Seven”».

Σήμερα (14 Ιουλίου), ο Jung Kook θα παρουσιάσει για πρώτη φορά επίσημα στην αμερικανική τηλεόραση το «Seven» στη σειρά καλοκαιρινών συναυλιών Summer Concert Series 2023 της εκπομπής «Good Morning America» στη Νέα Υόρκη.

Αντάξιος της παγκόσμιας φήμης των BTS, ο Jung Kook έχει χαρακτηριστεί ως «πολυτάλαντος» με την ευελιξία του στο τραγούδι, το rap και την εμφάνιση στη σκηνή.

Εκτός από τις ομαδικές κυκλοφορίες των BTS, ο Jung Kook έχει αποδείξει το ευρύ φάσμα του μουσικού ταλέντου του μέσα από σόλο τραγούδια όπως τα «Euphoria», «My Time» και «Still With You», καθώς και τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι Lauv και Charlie Puth.

Ο Jung Kook συμμετέχει συνεχώς στη διαδικασία δημιουργίας μουσικής για τους BTS και έχει συνεισφέρει μεταξύ άλλων στο ιαπωνικό single «Your Eyes Tell», στο «Stay» από το «Be» και στο «Run BTS» από το «Proof».

Απέδειξε επίσης τις δυνατότητές του ως παραγωγός λαμβάνοντας μέρος στην παραγωγή τραγουδιών όπως το «Outro: Love Is Not Over» από το «The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1», «Magic Shop» από το «Love Yourself: Tear», και το σόλο single του «Still With You».

Επιπλέον, ο Jung Kook κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 το τραγούδι «Dreamers» για το επίσημο soundtrack του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του Κατάρ και παρουσίασε το τραγούδι στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης.