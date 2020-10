Julia Michaels: Το music video του «Lie Like This»

Η Julia Michaels απόλαυσε «κάθε δευτερόλεπτο» στα γυρίσματα για το music video του «Lie Like This».

Η Julia Michaels μοιράζεται το music video για το νέο single της «Lie Like This».

Το «Lie Like This» αποτελεί την πρώτη σόλο κυκλοφορία της 26χρονης τραγουδίστριας και τραγουδοποιού για το 2020 και έρχεται μετά από μία σειρά συνεργασιών που έκανε ως δημιουργός με κορυφαία ονόματα του μουσικού στερεώματος, βάζοντας την υπογραφή της σε τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Selena Gomez, Dua Lipa, Zara Larsson και άλλων.

Το music video για το «Lie Like This» έχει σκηνοθετήσει ο Jason Lester, ο οποίος φρόντισε και τη συνεργασία της Julia Michaels με τον JP Saxe στο «If The World Was Ending», ένα τραγούδι που έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως.

«Πολλοί από τους θαυμαστές μου με γνωρίζουν ως το αμήχανο και αδέξιο κορίτσι που έχει πάρα πολλά συναισθήματα», σχολιάζει η Julia Michaels.

«Λοιπόν, είμαι ακόμα έτσι. Αλλά έπρεπε να γυρίσω ένα μουσικό βίντεο όπου ήμουν μόνο εγώ, με ρούχα που ήταν τόσο αστεία και πολύ σφιχτοί και μου άρεσε κάθε δευτερόλεπτο!», συνεχίζει.

«Είμαι ακόμα πολύ μακριά από το να γίνω ένα πλάσμα με αυτοπεποίθηση, αλλά ένιωσα να έρχομαι πολύ πιο κοντά σε αυτό όταν κάναμε τα γυρίσματα εκείνη την ημέρα. Ελπίζω να αρέσει σε όλους και, αν μη τι άλλο, να χορέψετε κι εσείς!», καταλήγει.

Την παραγωγή του «Lie Like This», το οποίο κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music, υπογράφουν οι The Monsters & Strangerz.