Το δεύτερο μέρος του project «Inner Monologue» είναι γεγονός.

H τραγουδίστρια και δημιουργός Julia Michaels κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music το EP «Inner Monologue Part 2».

Αυτή η συλλογή οκτώ τραγουδιών αποκαλύπτει τα πιο βαθιά συναισθήματα και τις πιο ειλικρινείς ιστορίες της 25χρονης Αμερικανίδας.

«Σίγουρα αισθάνομαι σαν να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησα. Μιλάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για την ερωτική απογοήτευση, την αγάπη και την εικόνα του εαυτού μου», περιγράφει η Julia Michaels για το «Inner Monologue Part 2».

Το τραγούδι «17» με το οποίο αρχίζει το EP αποτυπώνει την ευδαιμονία ενός εφηβικού έρωτα. Το «Falling For Boys» διαθέτει ένα εξομολογητικό ρεφρέν, ενώ «Hurt Again» εξελίσσεται σε φωτεινό ύμνο που υπογραμμίζει το γλυκόπικρο θέμα των στίχων.

Η Julia Michaels λέει: «Αγαπώ την αγάπη! Θα ένιωθα την απογοήτευση εκατό φορές αν αυτό σήμαινε ότι είχα καταφέρει να βιώσω την αγάπη. Αυτό είναι το “Hurt Again”.»

Το τραγούδι παρουσιάστηκε πρώτη φορά τηλεοπτικά σε μία ξεχωριστή εμφάνιση της τραγουδίστρια στην εκπομπή «The Tonight Show» του Jimmy Fallon.

Το «Inner Monologue Part 2» διαδέχεται το EP «Inner Monologue Part 1», το οποίο έχει υπερβεί τα 145 streams μόνο στο Spotify.

Το πρώτο EP της σειρά έκανε είσοδο στο Νο. 1 του Top Pop Albums Chart στο iTunes και έφτασε στο Νο. 5 στο γενικό chart της πλατφόρμας. Στα τραγούδια του «Inner Monologue Part 1» συμπεριλαμβάνεται η συνεργασία της Julia Michaels με τον Niall Horan στο «What A Time», που είναι υποψήφιο για το βραβείο «Choice Music – Collaboration» στα φετινά Teen Choice Awards.

Πρόσφατα η Julia Michaels κέρδισε το βραβείο για το «Συνεργατικό Βίντεο της Χρονιάς» στα CMT Awards 2019, χάρη στη συμμετοχή της ως δημιουργός και ως τραγουδίστρια στο «Coming Home» του Keith Urban.

Εκτός από τις εμφανίσεις της στο πλευρό της P!nk τους τελευταίους μήνες, η Michaels θα αρχίσει τον Οκτώβριο το δεύτερο σκέλος της δικής της περιοδείας «The Inner Monologue Tour».



Το tracklist του «Inner Monologue Part 2»:

1. 17

2. Falling For Boys

3. Hurt Again

4. Work Too Much

5. Body

6. Priest

7. Fucked Up, Kind (feat. Role Model)

8. Shouldn’t Have Said It