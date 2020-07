Juice WRLD: Το καλύτερο ντεμπούτο για μεταθανάτιο άλμπουμ μετά τους Tupac και The Notorious B.I.G.

Στην κορυφή του Billboard 200 κυριαρχεί το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Juice WRLD.

Το μεταθανάτιο άλμπουμ του Juice WRLD με τίτλο «Legends Never Die» πραγματοποίησε το καλύτερο ντεμπούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2020.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Nielsen Music / MRC Data, το «Legends Never Die» έκανε είσοδο κατευθείαν στην πρώτη θέση του Billboard 200, έχοντας καταγράψει στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του 497.000 πωλήσεις.

Να σημειωθεί ότι στο νέο άλμπουμ του Juice WRLD συμμετέχουν special guests όπως η Halsey, ο Marshmello και ο Trippie Redd.

Συγχρόνως στο chart του Billboard Hot 100 έχουν κάνει είσοδο 17 από τα 21 τραγούδια του άλμπουμ «Legends Never Die», με 5 τραγούδια να βρίσκονται στο Top 10 της κατάταξης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Legends Never Die» δεν πέτυχε μόνο το καλύτερο ντεμπούτο για το 2020, αλλά και το καλύτερο ντεμπούτο για μεταθανάτιο άλμπουμ εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, μετά τον Tupac και τον The Notorious B.I.G.

Το «Life After Death» του The Notorious B.I.G. είχε πουλήσει 690.000 αντίτυπα στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του τον Μάρτιο του 1997 και το «R U Still Down? (Remember Me)» του Tupac είχε καταγράψει 549.000 πωλήσεις το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Legends Never Die. Out Now. #lljw🕊 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Juice WRLD 9 9 9 (@juicewrld999) στις 9 Ιούλ, 2020 στις 9:19 μμ PDT

Ο Juice WRLD, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Jarad Anthony Higgins, πέθανε στις 8 Δεκεμβρίου 2019 σε ηλικία 21 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποκρύψει τις ουσίες από αστυνομικό έλεγχο στο αεροσκάφος του.

Η μητέρα του Juice WRLD, Carmella Wallace, ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του: «Η σαρωτική αγάπη που έχουν ξεκάθαρα για τον Jarad εκατομμύρια μουσικόφιλοι μας θυμίζει πώς τα ποιητικά λόγια, η δημιουργικότητα και έντονο φως τους θα συνεχίζουν να λάμπουν σε όλο τον κόσμο», έγραψε σε μήνυμά της.

«Αυτή η πρώτη συλλογή τραγουδιών είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του μεγάλου καλλιτεχνικού ταλέντου και της συναισθηματικής ειλικρίνειάς του. Η μουσική ήταν το πάθος του και οι ηχογραφήσεις του έδωσαν τη δυνατότητα να μοιράζεται όσα περνούσε», συνέχισε.

«Εκτός από τη μουσική του, η κληρονομιά του Jarad θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στους νέους μέσω του ιδρύματος “Live Free 999 Foundation”. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στους θαυμαστές που συνεχίζουν να τον ανεβάζουν κάθε μέρα και η ελπίδα μας είναι ότι τα λόγια του θα αγγίξουν τη ζωή σας με έναν τρόπο που θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τυχόν προκλήσεις που μπορεί να συναντήσετε», καταλήγει η Wallace.

Το άλμπουμ «Legends Never Die» του Juice WRLD κυκλοφορεί από τις Grade A και Interscope Records / Universal Music.