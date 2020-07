Το «Life’s A Mess» είναι ένα από τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ του Juice WRLD.

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Juice WRLD ανακοινώνουν την κυκλοφορία του πρώτου μεταθανάτιου άλμπουμ του εκλιπόντα ράπερ.

Το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του καλλιτέχνη έχει τον τίτλο «Legends Never Die» (Οι Θρύλοι Δεν Πεθαίνουν Ποτέ) και κυκλοφορεί από τις Grade A και Interscope Records / Universal Music την Παρασκευή 10 Ιουλίου, επτά μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του Juice WRLD σε ηλικία 21 ετών.

Προπομπός του «Legends Never Die» είναι μία συνεργασία του Juice WRLD με τη Halsey σε ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Life’s A Mess».

«Ο Juice ήταν ένας από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει και ένας από τους πιο λαμπρούς καλλιτέχνες που είδαμε με τα μάτια μας. Μια αληθινή ιδιοφυΐα από την οποία οι στίχοι και η μελωδία έβγαιναν χωρίς δεύτερη σκέψη ή δισταγμό», δηλώνει η Halsey.

Σύμφωνα με την 25χρονη τραγουδίστρια, ο Juice WRLD ήταν επίσης «μια όμορφη ψυχή που πίστευε στη διάδοση της αγάπης και στη δημιουργία μιας κοινότητας όπου οι άνθρωποι θα αισθάνονταν λιγότερο μόνοι». «Σημαίνει πολλά για μένα που μπόρεσα να είμαι μέρος αυτού του άλμπουμ. Έκλαψα την πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι», προσθέτει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη δισκογραφική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών. Ο Juice WRLD είχε συμμετάσχει στο remix για την επιτυχία «Without Me» της Halsey, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο του 2019.

Η Halsey τίμησε τη μνήμη του ράπερ κάνοντας στο δεξί της χέρι ένα νέο τατουάζ με τον τίτλο του «Life’s A Mess» και το τριψήφιο αριθμό «999» που χρησιμοποιούσε ως σύμβολο ο Juice WRLD.

Εκτός από το «Life’s A Mess», το έδαφος για το άλμπουμ «Legends Never Die» έχουν στρώσει άλλα δύο δύο single: Το «Righteous» και το «Tell Me U Luv Me» με τον Trippie Redd.

Την παραγωγή του «Life’s A Mess» έχουν φροντίσει οι Rex Kudo και Charlie Handsome.