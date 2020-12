Ακούστε τη συνεργασία Juice WRLD και Benny Blanco στο «Real Shit»

Μια αδημοσίευτη συνεργασία του εκλιπόντα ράπερ Juice WRLD και του μουσικού παραγωγού Benny Blanco κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το τραγούδι με τον τίτλο «Real Shit» δόθηκε στη δημοσιότητα την ημέρα που ο Juice WRLD θα γιόρταζε τα 22α γενέθλιά του (2 Δεκεμβρίου), αν δεν είχε χάσει τραγικά τη ζωή του στις 8 Δεκεμβρίου 2019.

Η μνήμη του Juice WRLD παραμένει ζωντανή μέσα από τη μουσική του και μεταθανάτιες κυκλοφορίες όπως το άλμπουμ «Legends Never Die», το οποίο βρέθηκε για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200.

Το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησαν μαζί ο Benny Blanco και ο Juice WRLD ήταν το «Graduation» το καλοκαίρι του 2019.

my friend played me a song like 2 or 3 years ago… i looked at him and said it was one of the best songs i had ever heard… my friend didnt even know the artists name… said it was juice or something… i searched and searched on instagram until i came across juice’s page… pic.twitter.com/dYMsVPfFxi

— benny blanco (@ItsBennyBlanco) December 2, 2020