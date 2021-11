Judas Priest: Graphic novel για τα 40 χρόνια του «Screaming For Vengeance»

Το graphic novel θα κυκλοφορήσει το 2022.

Οι Judas Priest συνεργάζονται με την Z2 Comics για γιορτάσουν τα 40 χρόνια του best-seller άλμπουμ τους «Screaming For Vengeance» με την κυκλοφορία ενός πρωτότυπου, επικού graphic novel επιστημονικής φαντασίας

Το εικονογραφημένο μυθιστόρημα θα κυκλοφορήσει το 2022, παράλληλα με τη συμπλήρωση 40 ετών από την πρώτη έκδοση του ιστορικού άλμπουμ των Judas Priest, το οποίο περιείχε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «The Hellion/Electric Eye» και «You’ve Got Another Thing Comin’».

Το graphic novel θα περιλαμβάνει πλήθος αναφορών στο «Screaming For Vengeance» και θα συνοδεύεται από μία φιγούρα του τερατώδους θηρίου «Hellion» από το πρωτότυπο εξώφυλλο του άλμπουμ.

Στη σύνοψη της ιστορίας του graphic novel αναφέρεται: «Σε 500 χρόνια από σήμερα, ένας δακτύλιος πόλεων περιφέρεται ψηλά πάνω από την επιφάνεια ενός νεκρού κόσμου και ελέγχεται από μια άρχουσα ελίτ που διατηρεί την εξουσία μέσω της χειραγώγησης και της κτηνωδίας».

«Όταν ένας αφελής μηχανικός απειλεί ακούσια το status quo με τη ζωτικής σημασίας επιστημονική ανακάλυψή του, μία αιματόπετρα (σ.σ. Μια πέτρα πράσινου χαλαζία που θεωρείται πως έχει “μαγικές” και “μυστικιστικές” ιδιότητες) προδίδεται από αυτούς που εμπιστευόταν και εξορίζεται στον κατεστραμμένο πλανήτη που βρίσκεται από κάτω», περιγράφεται στη σύνοψη.

«Μέσα στα συντρίμμια και την ερημιά ενός διαλυμένου κόσμου όπου κάθε μέρα είναι μια μάχη για την επιβίωση, πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο να αποδεχτεί τη νέα του ζωή στην εξορία… ή να “ουρλιάξει για εκδίκηση”», τονίζεται.

Οι Judas Priest ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία τους graphic novel «Screaming For Vengeance» με τους συγγραφείς Rantz Hoseley («Comic Book Tattoo», «The Heroin Diaries») και Neil Kleid («Savior») και τον καλλιτέχνη Christopher Mitten («Hellboy and the B.P.R.D.»).

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο μεγάλη έμπνευση αποτέλεσαν οι Judas Priest για εμένα προσωπικά», δήλωσε ο Rantz Hoseley.

«Ήμουν ήδη οπαδός της μπάντας, όταν κυκλοφόρησε το “Screaming For Vengeance”, αλλά κανείς δεν ήταν έτοιμος για τον αντίκτυπο που είχε. Αυτό το απίστευτο εξώφυλλο; Αυτά τα τραγούδια; Αυτό το άλμπουμ έγινε το καθημερινό μου soundtrack και το δημιουργικό μου καύσιμο, σε σημείο που έφτασα στο σημείο να φθείρω την κασέτα στο αυτοκίνητό μου. Το να είμαι σε θέση να συνεισφέρω σε ένα έργο εμπνευσμένο από αυτά τα τραγούδια που σημαίνουν τόσα πολλά για μένα; Λοιπόν, αυτό είναι μια τιμή και μια ευθύνη που παίρνω πολύ σοβαρά», πρόσθεσε.

