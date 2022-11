«Ζούμε για το heavy metal», δήλωσε ο Rob Halford στην ένταξη των Judas Priest στο Rock and Roll Hall of Fame.

Οι Judas Priest γιόρτασαν τη μεγάλη ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame με μία εμφάνιση – υπερπαραγωγή, όπου παρουσίασαν τρία από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους στη σκηνή της τελετής, στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες το Σάββατο 5 Νοεμβρίου.

Παρά τα χρόνια αποξένωσης και τις έντονες αιχμές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι Judas Priest – με τα χαρακτηριστικά δερμάτινα ρούχα τους, τα καρφιά και τις μεταλλικές αλυσίδες – υποδέχθηκαν τον αρχικό κιθαρίστα τους K.K. Downing και τον πρώην ντράμερ Les Binks για την πιο δυνατή ίσως εμφάνιση της βραδιάς.

Οι Judas Priest είναι ένα από τα ελάχιστα heavy metal συγκροτήματα που κατάφεραν να μπουν με νύχια και με δόντια στο Rock and Roll Hall of Fame.

Στο πλευρό των Judas Priest βρέθηκε επίσης ο Glenn Tipton, ο οποίος έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη δημοσιότητα επειδή δίνει μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Οι Judas Priest έπαιξαν τρία τραγούδια που τους εδραίωσαν ως θεούς του metal: Τα «You’ve Got Another Thing Comin’», «Breaking the Law» και «Living After Midnight».

Ο K.K. Downing πήρε το μικρόφωνο μετά τον Scott Travis, ο οποίος θυμήθηκε τον εκλιπόντα ντράμερ του συγκροτήματος Dave Holland, που πέθανε. το 2018, ενώ δακρυσμένος ο Glenn Tipton ευχαρίστησε τους μακροχρόνιους θαυμαστές του συγκροτήματος.

«Είμαι ο γκέι στο συγκρότημα», είπε ο τραγουδιστής Rob Halford, παίρνοντας το μικρόφωνο για να κλείσει την ομιλία των Judas Priest.

«Ονομάζουμε τους εαυτούς μας heavy metal κοινότητα η οποία είναι all-inclusive, ανεξάρτητα από τη σεξουαλική ταυτότητά σου, την εμφάνισή σου ή το τι πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι», συνέχισε.

Ο Rob Halford στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ιστορία του συγκροτήματος που μετρά μισό αιώνα: «Θα έπρεπε να έχουμε βγει άλλα 50 χρόνια, αλλά η χαρά της μουσικής είναι ότι ζει για πάντα», είπε. «Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ. Ζούμε για το heavy metal. Ζούμε για τη μουσική. Και ζούμε για το Rock and Roll Hall of Fame».

Πριν ανέβουν στη σκηνή για το medley τους, το συγκρότημα χαιρέτησε ο Alice Cooper, ο οποίος περιέγραψε τους Judas Priest ως «το απόλυτο metal συγκρότημα».

«Καθόρισαν τον ήχο που ξέρουμε για το heavy metal και ο ήχος τους είναι αναμφισβήτητος», τόνισε ο Alice Cooper. «Και τι μπορείς να πεις για τη φωνή του Rob Halford; Ποτέ οι κραυγές δεν έχουν καλύψει τέτοιο εύρος. Υπάρχει κάποιο συναίσθημα που δεν μπορεί να εκφράσει;», είπε.

Ο Alice Cooper περιέγραψε τον Halford ως «έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές στην ιστορία του heavy metal» και επαίνεσε το συγκρότημα επειδή καθόρισε ” το πώς έμοιαζε το heavy metal».

«Είναι ηλεκτρισμένοι στη σκηνή και ένα από τα πιο σκληρά live συγκροτήματα στην ιστορία του rock and roll», συνέχισε.

«Οι Priest κουβαλούν τη σημαία του hard rock και του heavy metal με υπερηφάνεια εδώ και περίπου 50 χρόνια, χωρίς ποτέ να αμφιταλαντεύονται ή να ακολουθούν τάσεις ή να προσποιούνται ότι είναι κάτι άλλο από αυτό ακριβώς που είναι», δήλωσε ο Cooper.

«Πετούν ψηλά απόψε. Το αξίζουν πολύ και έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό», πρόσθεσε.

Αφού ήταν υποψήφιοι για ένταξη το 2018 και το 2020, οι Judas Priest κατάφεραν τελικά να μπουν στο Rock and Roll Hall of Fame λαμβάνοντας το Βραβείο Μουσικής Αριστείας.

Εκτός από τα τέσσερα μέλη της σημερινής σύνθεσής των Judas Priest – Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill και τον ντράμερ Scott Travis – το Rock and Roll Hall of Fame αναγνώρισε επίσης τη συμβολή του K. K. Downing, ο οποίος ήταν μέλος του συγκροτήματος από το 1970 μέχρι την αποχώρησή του το 2011, του Les Binks, ο οποίος έπαιξε με το συγκρότημα από το 1977 έως το 1979, και του αείμνηστου Dave Holland, ο οποίος ήταν ντράμερ του συγκροτήματος από το 1979 έως το 1989.

Ο Ian Hill εξέφρασε τη λύπη του που το Rock and Roll Hall of Fame δεν αναγνώρισε επίσης τον σημερινό κιθαρίστα του συγκροτήματος, Richie Faulkner και τον τραγουδιστή Tim «Ripper» Owens, ο αντικατέστησες τον Rob Halford από το 1996 έως το 2003.