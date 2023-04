Ο Josh Klinghoffer πιστεύει ότι οι Red Hot Chili Peppers έκαναν καλύτερη μουσική μαζί του

Ο Josh Klinghoffer «σοκαρίστηκε» όταν άκουσε το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Red Hot Chili Peppers μετά την επιστροφή του John Frusciante.



Ο πρώην κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, δεν φαίνεται να είναι εντυπωσιασμένος από την πρόσφατη δουλειά του ροκ συγκροτήματος χωρίς αυτόν.

Όμως ο Josh Klinghoffer, ο οποίος πήρε τη θέση του John Frusciante για μία δεκαετία, διατηρεί ακόμα ελπίδες για την επανασύνδεσή του με τον Frusciante. Οι δύο κιθαρίστες είχαν συνεργαστεί ακόμη και πριν ο Klinghoffer τον αντικαταστήσει στους Red Hot Chili Peppers το 2009.

Τι πιστεύει όμως για την πρόσφατη δουλειά των Red Hot Chili Peppers μετά την επιστροφή του Frusciante και τα δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2022, το «Unlimited Love» και το «Return Of The Dream Canteen»;

«Είναι δύσκολο, μόνο και μόνο επειδή ειλικρινά πιστεύω ότι κάναμε πιο cool μουσική», είπε ο Josh Klinghoffer στο 5 Notas, όπως ανέφερε το Exclaim!.

Ο κιθαρίστας πρόσθεσε με επιφύλαξη: «Δεν θέλω ποτέ να ακουστώ αρνητικός για κάποιον που κάνει μουσική, αλλά σοκαρίστηκα όταν άκουσα τον νέο δίσκο τους», αναφερόμενος στο «Unlimited Love», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200.

«Δεν νομίζω ότι τελείωσα το δεύτερο άλμπουμ. Προσπαθούσα να το προλάβω μία φορά πριν φύγω για ένα αεροπλάνο, και έφτασα ίσως μέχρι το ένατο τραγούδι, και δεν νομίζω ότι άκουσα το υπόλοιπο», συνέχισε.

Ο Josh Klinghoffer και ο John Frusciante συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2000, όταν το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε τότε ο Klinghoffer, οι The Bicycle Thief, συνόδευσε τους Red Hot Chili Peppers στην περιοδεία για το «Californication».

Οι δύο κιθαρίστας συνεργάστηκαν σε στη συνέχεια σε διάφορα projects, μεταξύ των οποίων και τέσσερα σόλο άλμπουμ του Frusciante και ένα κοινό άλμπουμ με τίτλο «A Sphere in the Heart of Silence» το 2005.

«Αισθάνομαι ότι θα είχε πλάκα να παίξουμε ξανά κάποια από αυτά τα τραγούδια ή να τα παίξουμε ζωντανά – δεν τα παίξαμε ποτέ ζωντανά», είπε ο JoshKlinghoffer στη νέα συνέντευξή του.

«Δεν μιλάμε πολύ αυτές τις ημέρες. Αλλά πάντα έλεγα ότι εξακολουθώ να έχω τεράστια αγάπη για εκείνον. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου μουσικούς και ένας από τους αγαπημένους μου δημιουργούς», σημείωσε.

Οι Red Hot Chili Peppers και οι Josh Klinghoffer χώρισαν τους δρόμους τους το 2019, μετά την επιστροφή του John Frusciante στο συγκρότημα.

Ο Josh Klinghoffer, ο συνοδεύει πλέον τους Pearl Jam στις περιοδείες τους, αποκάλυψε πέρυσι ότι δεν του άρεσε να δουλεύει με τον μακροχρόνιο παραγωγό των Red Hot Chili Peppers, τον καταξιωμένο Rick Rubin.