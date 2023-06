Ο Josh Homme των Queens Of The Stone Age διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο Josh Homme υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκίνου.

Ο Josh Homme των Queens Of The Stone Age αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο το 2022.

Αν και δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες, ο 50χρονος τραγουδιστής δήλωσε σε συνέντευξή του στο Revolver ότι υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκίνου και ότι βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία της ανάρρωσης.

Ο Josh Homme μίλησε επίσης για τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, όπως η πανδημία, οι θάνατοι στενών φίλων και μία δυσάρεστη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, την Brody Dalle των The Distillers.

«Ποτέ δεν λέω ότι δεν μπορούν τα πράγματα να γίνουν χειρότερα. Ποτέ δεν το λέω αυτό και δεν θα το συνιστούσα. Αλλά λέω ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα», σημείωσε.

«Ο καρκίνος είναι απλώς το κερασάκι στην κορυφή μίας ενδιαφέρουσας χρονικής περιόδου. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που θα το ξεπεράσω αυτό και θα το θυμάμαι ως κάτι που είναι απαίσιο – αλλά θα με έχει κάνει καλύτερο», συνέχισε.

«Είμαι εντάξει με αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλω να κάνω. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θέλω να τα κάνω αυτά», είπε.

Ο Josh Homme ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μάχης του με τον καρκίνο χρησιμοποίησε τη μουσική ως ψυχοθεραπεία.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της ψυχοθεραπείας. Απλά δεν κάνω γιατί παίζω μουσική αντ’ αυτού. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχω κάνει πολλή ψυχοθεραπεία, αλλά στο τέλος, καταλαβαίνω πώς να προχωρήσω, προχωρώ μπροστά με τη θρησκεία που ακολουθώ – τη μουσική», δήλωσε.

«Αυτά ήταν τα πιο μαύρα τέσσερα χρόνια της ζωής μου», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο τραγουδιστής των Queens Of The Stone Age.

«Αλλά και αυτό είναι εντάξει. Μέσα στις στενοχώριες, τα λάθη μου, αυτούς τους θανάτους και τα πράγματα που αντιμετωπίζω με την υγεία μου – παρόλο που όλα αυτά συνέβησαν και διέλυσαν την παλιά μου ζωή σε κομμάτια, από αυτά τα κομμάτια μπόρεσα να φτιάξω ένα πλοίο που είναι έτοιμο να σαλπάρει», είπε.

«Θα ταξιδέψω στη νέα μου ζωή με όλα αυτά τα κομμάτια», συμπλήρωσε με αισιοδοξία.

Ο Josh Homme τόνισε, ωστόσο, ότι όλες οι πρόσφατες προσωπικές προκλήσεις τον έκαναν πιο δυνατό.

«Ένιωθα σίγουρα έντονα ότι πράγματα άλλαζαν πολύ γρήγορα. Υπήρχαν στιγμές που παραλίγο να μην τα καταφέρω. Δεν με πειράζει να το συλλογίζομαι αυτό. Δεν είναι όμως σωστό να παραμείνω σε αυτό το σημείο, να λυπάμαι πάρα πολύ τον εαυτό μου», σχολίασε.

Αυτά τα συναισθήματα του Josh Homme αποτυπώνονται στο νέο άλμπουμ των Queens of the Stone Age με τίτλο «In Time New Roman…», το οποίο κυκλοφορεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου.