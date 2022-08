Η Joni Mitchell έμαθε ξανά κιθάρα μετά το ανεύρυσμα παρακολουθώντας βίντεο στο διαδίκτυο

«Όταν έχεις ανεύρυσμα, επιστρέφεις σχεδόν στη βρεφική ηλικία», σχολίασε η Joni Mitchell.

Η Joni Mitchell αποκάλυψε ότι άρχισε να μαθαίνει ξανά κιθάρα μετά τη ρήξη ενός ανευρύσματος στον εγκέφαλό της, το 2015, μέσα από το διαδίκτυο.

Η 78χρονη τραγουδίστρια έκανε μία εμφάνιση – έκπληξη πριν από λίγες ημέρες στο «Newport Folk Festival» στο Newport του Rhode Island και συμμετείχε στην ενότητα «Joni Jam», που επιμελήθηκε η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Brandi Carlile.

Η Joni Mitchell ερμήνευσε 13 τραγούδια πραγματοποιώντας την πρώτη εμφάνισή της στο φεστιβάλ μετά από 53 χρόνια.

Αν και ήταν κυρίως καθιστή και επικεντρώθηκε κυρίως αποκλειστικά στο τραγούδι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, σηκώθηκε και έπαιξε κιθάρα στο «Just Like This Train», ένα τραγούδι από το άλμπουμ της «Court and Spark» που κυκλοφόρησε το 1974.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη συνέχεια στην τηλεοπτική εκπομπή «CBS Mornings», η Joni Mitchell αποκάλυψε ότι έπαιξε κιθάρα επί σκηνής για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Όπως σημείωσε η εκπομπή, η ικανότητά της να παίζει κιθάρα ήταν μία από τις δεξιότητες που έχασε μετά το ανεύρυσμα εγκεφάλου το 2015.

«Μαθαίνω», είπε στον δημοσιογράφο Anthony Mason όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή της στην κιθάρα.

«Κοιτάζω βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο, για να δω πού πρέπει να βάλω τα δάχτυλά μου. Είναι εκπληκτικό… όταν έχεις ανεύρυσμα, δεν ξέρεις πώς να καθίσεις σε μια καρέκλα. Δεν ξέρεις πώς να σηκωθείς από το κρεβάτι. Πρέπει να τα μάθεις όλα αυτά ξανά. Επιστρέφεις σχεδόν στη βρεφική ηλικία», εξήγησε η Joni Mitchell.

Όταν ρωτήθηκε πώς βρήκε τη θέληση να κάνει ξανά αυτά τα πράγματα, η Joni Mitchell απάντησε ότι δεν ξέρει. Επισήμανε, ωστόσο, ότι ο νευροχειρουργός της είπε ότι είχε «θέληση και πυγμή».

«Πιστεύετε ότι έχετε θέληση και πυγμή;», ρώτησε ο δημοσιογράφος και η Mitchell απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι έχω».

Το «Joni Jam» ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία της Joni Mitchell από το 2000. Εκτός από την Brandi Carlile, συμμετείχαν επίσης ο Marcus Mumford, η τραγουδίστρια της country Wynona Judd και η Taylor Goldsmith των Dawes.