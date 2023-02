Jonathan Majors: Πώς η μουσική τον βοήθησε να ενσαρκώσει τον Kang στο «Ant-Man and the Wasp: Quantumania»

Η μουσική είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Jonathan Majors για να μπει στη νοοτροπία των χαρακτήρων που υποδύεται και ο Kang δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ο Jonathan Majors έχει κερδίσει διθυραμβικές κριτικές για την εμφάνισή του στον ρόλο του Kang του Κατακτητή στη νέα ταινία «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» της Marvel.

Προκειμένου να καταλήξει στον τρόπο που θα υποδυόταν τον χαρακτήρα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Hollywood Reporter, ο Jonathan Majors στράφηκε στη μουσική: συγκεκριμένα σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Songs In The Key Of Life» του Stevie Wonder από το 1976.

«Έτσι, από νωρίς, είπα στον (σκηνοθέτη) Peyton Reed: “Έι, φίλε, θέλω να βάλω αυτό το τραγούδι”, και το τραγούδι που του έβαλα να παίξει ήταν το “If It’s Magic” του Stevie Wonder», εξήγησε ο ηθοποιός.

«Έτσι, αν ξέρετε το τραγούδι, ξέρετε ότι δεν είναι ένα τραγούδι που ταιριάζει πολύ στον Kang. Και όμως, ένιωσα ότι υπήρχε κάτι τόσο στοιχειώδες σε αυτό που συνδεόταν με τον Kang», πρόσθεσε.

Αυτό δεν ήταν το μόνο τραγούδι που χρησιμοποίησε ο Jonathan Majors για να ενσαρκώσει τον Kang, ρόλος στον οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σειρά «Loki» της Marvel για το Disney+ το 2021. Ωστόσο, ο Kang του «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» είναι μία παραλλαγή του χαρακτήρα του στο «Loki».

«Και μετά έχεις το “Big Poppa” του The Notorious B.I.G., το οποίο είναι επίσης ένα vibe. Και μετά έχεις τον Μπαχ, τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν που μπαίνουν εκεί μέσα», ανέφερε ο 33χρονος ηθοποιός.

«Αλλά όλη η μουσική είναι για να επικοινωνείς. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον εαυτό μου και ποιο κομμάτι του εαυτού μου πρέπει να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί», τόνισε.

«Μερικές φορές, το κάνω απλά για να χορέψω και να κάνω το συνεργείο να κινηθεί και να γκρουβάρει, αλλά υπάρχει μία μέθοδος πίσω από αυτό», συνέχισε.

Η μουσική είναι για τον Jonathan Majors ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί για να τον βοηθήσει να μπει στη νοοτροπία των χαρακτήρων που υποδύεται.

«Η μουσική είναι πολύ όμορφη γιατί πραγματικά μιλάει στο υποσυνείδητό σου και ένα αστείο πράγμα συμβαίνει κάθε φορά που ξεκινάω ένα έργο και προσπαθώ να φτιάξω μία playlist», είπε.

«Στην επιφάνεια βρίσκεται η μουσική που νομίζεις ότι σου ζητάει το σενάριο, και αυτή μπορεί να είναι κάτι σαν τη μουσική από το “Requiem For A Dream” (το “Lux Æterna”). Νομίζεις ότι αυτό είναι ο Kang, αλλά καταλήγει να συνδέεται με κάτι που είναι τόσο βαθιά στο υποσυνείδητό μου».