Οι Jonas Brothers ανοίγουν τα φτερά τους με το νέο single «Wings»

Ακούστε το νέο τραγούδι των Jonas Brothers.

Οι Jonas Brothers ανοίγουν τα φτερά τους και κυκλοφορούν το «Wings», το πρώτο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ τους με τον λιτό τίτλο «The Album»

Παίρνοντας παράδειγμα από τους Bee Gees, τα τρία αδέρφια της pop-rock ακροβατούν πάνω σε μια funky μπασογραμμή καθώς προσφέρουν αρμονίες που προκαλούν ρίγος.

«Μου έδωσες λόγο, με έκανες να πιστέψω / Με κάνεις να λέω / Είσαι τα φτερά που χρειάζομαι για να πετάξω μακριά / Είσαι τα φτερά που χρειάζομαι για να πετάξω μακριά / Εσύ ήσουν / Εσύ ήσουν, εσύ ήσουν από την αρχή», τραγουδούν οι Jonas Brothers στο «Wings».

Διαφήμιση

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, οι Jonas Brothers ανακοίνωσαν ότι θα αποκαλύψουν το ολοκληρωμένο tracklist για το επόμενο άλμπουμ τους μετά το «Happiness Begins» του 2019 κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στους θαυμαστές τους που έχουν ήδη κάνει pre-save το «The Album» στις υπηρεσίες streaming.

Στα τραγούδια του άλμπουμ που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί περιλαμβάνονται τα «Montana Sky», «Vacation Eyes» και «Waffle House».

Οι Jonas Brothers ανακοίνωσαν την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς τους όταν έλαβαν το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ στις 30 Ιανουαρίου.

Το «The Album» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 5 Μαΐου, αλλά οι Jonas Brothers ενημέρωσαν τους θαυμαστές τους μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου ότι το άλμπουμ αναμένεται τώρα μία εβδομάδα αργότερα από το προγραμματισμένο, στις 12 Μαΐου, προκειμένου να κυκλοφορήσει και σε βινύλιο.

Όπως και το «Wings», το νέο άλμπουμ των Jonas Brothers θα στηρίζεται κυρίως στη θεματολογία της δεκαετίας του ’70 και θα αποτίσει φόρο τιμής σε όσα έκαναν τους Bee Gees τόσο επιτυχημένους.

«Ήταν μία τεράστια επιρροή στη ζωή μας, όταν μεγαλώναμε και τους ακούγαμε με τον πατέρα μας», δήλωσε ο Kevin Jonas σε πρόσφατη συνέντευξη του συγκροτήματος το Variety. «Και προφανώς, καθώς μεγαλώσαμε ως τρία αδέλφια σε ένα συγκρότημα, σίγουρα καταλάβαμε τις ομοιότητες», ανέφερε.

Το τελευταίο τραγούδι των Jonas Brothers πριν το «Wings» ήταν το «Who’s In Your Head» που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, το συγκρότημα είχε μοιραστεί επίσης το «Remember This».

Σε επίπεδο άλμπουμ, οι θαυμαστές των Jonas Brothers περιμένουν πολύ περισσότερο. Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος ήταν το πλατινένιο «Happiness Begins», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019 και περιείχε τις επιτυχίες «Sucker» και «Cool».