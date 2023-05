Οι Jonas Brothers κυκλοφορούν το «The Album»

Το νέο άλμπουμ των Jonas Brothers περιέχει 12 τραγούδια.

Οι Jonas Brothers κυκλοφορούν την πολυαναμενόμενη νέα δισκογραφική δουλειά τους «The Album».

Το συγκρότημα έγραψε και ηχογράφησε το άλμπουμ μαζί με τον Jon Bellion (Justin Bieber, Maroon 5, Halsey). Μαζί ανακάλυψαν έναν νέο ήχο για τους Jonas Brothers, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές τους.

Τώρα μας προσκαλούν σε ένα απρόβλεπτο ταξίδι που σίγουρα άξιζε την αναμονή. Το έδαφος για την κυκλοφορία του άλμπουμ προετοίμασαν τα singles «Wings» και «Waffle House», τα οποία έτυχαν θερμής υποδοχής.

Οι Jonas Brothers συγκεντρώνουν μία πληθώρα επιρροών από όλες τις δεκαετίες και ακούγονται πιο διαχρονικοί από ποτέ στο έκτο άλμπουμ τους.

Από το «Wings» που ξυπνά αναμνήσεις από τον ήχο των Fleetwood Mac της δεκαετίας του ’70 και τη funk πλευρά του «Waffle House» που θυμίζει τους Kool & The Gang μέχρι το country twang με επιρροές από τη Shania Twain στο «Summer Baby» και το εμπνευσμένο από τους Oasis τραγούδι «Walls» με το οποίο κλείνει το άλμπουμ.

Οι Joe, Kevin και Nick Jonas συνδυάζουν τις προσωπικές επιρροές και τις μουσικές προτιμήσεις τους και δημιουργούν ίσως το πιο αυθεντικό άλμπουμ της μέχρι σήμερα.

Οι Jonas Brothers σχολιάζουν: «Το ταξίδι στο οποίο μας οδήγησε αυτό το άλμπουμ ήταν μία μοναδική εμπειρία και το γεγονός ότι μπορούμε να μοιραστούμε αυτά τα τραγούδια μαζί σας σημαίνει πολλά για εμάς».

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καταπληκτικό Jon Bellion που συνέβαλε στην υλοποίηση αυτής της δουλειάς. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτά τα τραγούδια και ελπίζουμε να τα αγαπήσετε όσο και εμείς. Το “The Album” ανήκει σε εσάς!», συνεχίζουν.

Το «The Album» έχει ήδη λάβει πολλές θετικές κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης.

«Μια νοσταλγική, συναρπαστική διαδρομή γεμάτη αρμονίες, κιθάρες και τους πιο ώριμους, προσωπικούς στίχους των αδελφών», σημειώνει το Billboard και το UPROXX συμφωνεί, γράφοντας: «Η πιο ώριμη δουλειά του συγκροτήματος με τραγούδια που αντικατοπτρίζουν τη σημερινή ζωή τους».

Το Vantiy Fair σημειώνει ότι το «The Album» αποτελείται από «τραγούδια εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ’70 που θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα».

Οι Jonas Brothers άνοιξαν το δρόμο για το «The Album» με δύο αγαπημένα singles («Wings» και «Waffle House»), πέντε sold-out παραστάσεις στο Broadway, μία sold-out συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και ζεστές εμφανίσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε πρόσφατα μία νέα περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η περιοδεία με τον απλό τίτλο «The Tour» θα μυήσει τους θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο των Jonas Brothers, οι οποίοι θα τραγουδούν τραγούδια και από τα πέντε άλμπουμ τους κάθε βράδυ.

Το «The Album» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Jonas Brothers μετά το πλατινένιο «Happiness Begins», το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200. Το άλμπουμ περιελάμβανε το πέντε φορές πλατινένιο και υποψήφιο για Grammy τραγούδι «Sucker».

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.

Το tracklist του «The Album»

1. Miracle

2. Montana Sky

3. Wings

4. Sail Away

5. Americana

6. Celebrate!

7. Waffle House

8. Vacation Eyes

9. Summer in the Hamptons

10. Summer Baby

11. Little Bird

12. Walls (feat. Jon Bellion)