Οι Jonas Brothers μοιράζονται την τρυφερή μπαλάντα «I Need You Christmas»

Ένα τρυφερό τραγούδι από τον Jonas Brothers που αποπνέει τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.

Οι Jonas Brothers μπαίνουν από νωρίς σε εορταστικό κλίμα και κυκλοφορούν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τον τίτλο «I Need You Christmas».

Σε αυτή την τρυφερή και διαχρονική μπαλάντα η απαλότητα του πιάνο και η ζεστασιά των εγχόρδων αγκαλιάζουν γλυκά τις ευαίσθητες ερμηνείες του boy band.

«Έχοντας ζήσει μια τόσο τρελή χρονιά, όλοι χρειαζόμαστε πραγματικά κάτι για να ανυπομονούμε. Οι γιορτές είναι μια περίοδος που μας φέρνει κοντά και είναι κάτι που μας φέρνει χαρά στις πιο άσχημες στιγμές», λένε οι Jonas Brothers.

«Για εμάς, αυτό το τραγούδι φέρνει στην επιφάνεια αναμνήσεις από τους χιονοπόλεμους που παίζαμε ως παιδιά και τον πλησιέστερο λόφο που βρίσκαμε για να κάνουμε έλκηθρο. Μας γυρίζει πίσω σε μια εποχή που περνούσαμε χρόνο με την οικογένεια για να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο», συνεχίζουν.

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να σας προκαλέσει τα ίδια συναισθήματα ζεστασιάς και ευτυχίας που έφερε σας εμάς η δημιουργία του. Σας αγαπάμε πάρα πολύ!», σχολιάζει το συγκρότημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jonas Brothers (@jonasbrothers) στις 29 Οκτ, 2020 στις 9:00 πμ PDT

Οι αναμνήσεις που ξυπνά στους Jonas Brothers το «I Need You Christmas» αποτυπώνονται χαρακτηριστικά και στο εξώφυλλό του, μια φωτογραφία των μικρών Nick, Joe και Kevin Jonas να κάθονται μπροστά από το στολισμένο δέντρο κάποια Χριστούγεννα της παιδικής ηλικίας τους.

Να σημειωθεί ότι την παραγωγή του «I Need You Christmas» έχει επιμεληθεί ο καταξιωμένος Greg Kurstin (Adele, Sia, Beck).

Το «I Need You Christmas» κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music ένα χρόνο μετά το περσινό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το «Like It’s Christmas» που έφτασε στο No. 1 του Adult Contemporary chart του Billboard.

Πριν από λίγες ημέρες οι Jonas Brothers κέρδισαν τρία βραβεία στα Billboard Music Awards 2020, στις κατηγορίες «Top Duo/Group», «Top Radio Songs Artist» και «Top Radio Song» (για το «Sucker»), ενώ έλαβαν δύο υποψηφιότητες και για τα επικείμενα American Music Award 2020, στις κατηγορίες «Favorite Duo/Group – Pop/Rock» και «Favorite Artist – Adult Contemporary».