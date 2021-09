Οι Jonas Brothers εξέπληξαν το κοινό παρουσιάζοντας σε συναυλία το νέο single «Who’s In Your Head»

Το νέο single των Jonas Brothers θα κυκλοφορήσει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι Jonas Brothers εξέπληξαν τους θαυμαστές τους στο Ντένβερ του Κολοράντο κατά τη διάρκεια της στάσης της περιοδείας τους «Remember This Tour» στο «Red Rocks Amphitheatre» με μια απρόσμενη παρουσίαση ενός νέου τραγουδιού με τίτλο «Who’s In Your Head».

Το συγκρότημα δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο με πλάνα από τη συναυλία όπου ερμηνεύει το ακυκλοφόρητο τραγούδι, προσθέτοντας στη λεζάντα μερικές πληροφορίες για να κρατήσει τους θαυμαστές σε αγωνία.

«Αυτή τη στιγμή ακούτε το νέο μας τραγούδι. Μόλις το παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στο Red Rocks στο πλαίσιο της περιοδείας “Remember This”. Το τραγούδι ονομάζεται “Who’s in Your Head” και κυκλοφορεί στις 17 Σεπτεμβρίου!», έγραψε το τρίο.

Μετά το πέρας της συναυλίας, οι Jonas Brothers δημοσίευσαν στους λογαριασμούς τους στο Instagram και στο Twitter μία σειρά από φωτογραφίες από τη βραδιά. «Τόση πολλή αγάπη στο “Red Rocks” χθες το βράδυ. Σας ευχαριστούμε όλους για μια βραδιά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ!», έγραψαν στη λεζάντα.

Επίσης οι Jonas Brothers αποκάλυψαν το επίσημο εξώφυλλο του «Who’s in Your Head», στο οποίο απεικονίζεται το μισοφωτισμένο πλαϊνό προφίλ του Nick, του Joe και του Kevin Jonas σε ένα σκοτεινό φόντο, ενώ ο τίτλος του τραγουδιού βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια τους.

Το «Who’s In Your Head» είναι το τέταρτο single που θα κυκλοφορήσουν φέτος οι Jonas Brothers.

Ακολουθεί το «Remember This» και τη συνεργασία τους με τον Marshmello «Leave Before You Love Me», καθώς και το «Mercy» από το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Space Jam: A New Legacy».

Σε συνέντευξή του στο «Entertainment Tonight», ο Nick Jonas αποκάλυψε ότι ο ίδιος και τα αδέρφια του έκαναν εντατικές ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Δουλεύουμε μαζί αυτόν τον ενάμιση χρόνο που ήμασταν χώρια, και πάντα προσπαθούμε να βρούμε νέα τραγούδια και νέα έμπνευση. Νομίζω ότι με την περιοδεία στο μυαλό μας, θα είχε νόημα, αλλά και πάλι δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά, απλά κρατήστε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά», είπε.