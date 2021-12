Jonas Brothers: Διαδικτυακή σειρά με τα παρασκήνια της περιοδείας «Remember This Tour»

«Είναι τόσο συναρπαστικό να μπορούμε να μοιραστούμε με όλους εσάς μερικές από αυτές τις στιγμές εκτός σκηνής».

Οι Jonas Brothers έρχονται στις οθόνες σας. Το απόγευμα της Δευτέρας 6 Δεκεμβρίου, ο Nick, ο Joe και ο Kevin αποκάλυψαν ότι δώσουν στους θαυμαστές μία ξεχωριστή ματιά στα παρασκήνια της περιοδείας τους «Remember This Tour» που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη διαδικτυακή σειρά «Moments Between The Moments».

«Όπως κάποιοι από εσάς ήδη γνωρίζετε… κάναμε μερικά γυρίσματα κατά τη διάρκεια της περιοδείας “Remember This Tour”», έγραψε το συγκρότημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ξεκινώντας από αύριο, θα δημοσιεύσουμε στο Facebook καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα τα επεισόδια μίας μίνι σειράς, συμπεριλαμβανομένου υλικού από μια ξεχωριστή μυστική συναυλία στο Λος Άντζελες», συνέχισε.

«Είναι τόσο συναρπαστικό για εμάς να μπορούμε να μοιραστούμε με όλους εσάς μερικές από αυτές τις στιγμές εκτός σκηνής. Σας ευχαριστούμε και πάλι που κάνατε αυτούς τους τελευταίους μήνες ξεχωριστούς για εμάς», ανέφεραν οι Jonas Brothers.

Το πρώτο επεισόδιο του «Moments Between The Moments» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο στο Facebook Messenger και στο Instagram.

Αν η φωτογραφία της αφίσας, στην οποία τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται με φανέλες της ομάδας μπέιζμπολ Red Sox, είναι κάποια ένδειξη, το πρώτο επεισόδιο – που τυχαίνει να έχει τίτλο «A Year of Firsts» (Μία Χρονιά από Πρωτιές), αναμένεται να ακολουθήσει την επική εμφάνιση των Jonas Brothers στο «Fenway Park» της Βοστώνης τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι 44 συναυλίες της περιοδείας «Remember This Tour», κατά τη διάρκεια της οποίας οι Jonas Brothers έκαναν το ντεμπούτο του νέου single «Who’s In Your Head», κατέγραψαν έσοδα άνω 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, το «Moments Between The Moments» διαδέχεται για τους Jonas Brothers μετά το κωμικό αφιέρωμα «Family Roast» που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 23 Νοεμβρίου.

Στις αρχές του επόμενου έτους, τα τρία αδέρφια πρόκειται να επεκτείνουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις τους και να ανοίξουν ένα νέο εστιατόριο «Nellie’s Southern Kitchen» στο καζίνο και ξενοδοχείο «MGM Grand» του Λας Βέγκας, το δεύτερο εγχείρημα της οικογένειας μετά το αρχικό «Nellie’s» στο Belmont της Βόρειας Καρολίνας, το οποίο άνοιξαν οι γονείς των Jonas Brothers.