Οι Jonas Brothers επέστρεψαν για να μείνουν.

Θεωρούνται το κορυφαίο boy band αυτού του αιώνα. Το δικαιολογημένο συμπέρασμα προκύπτει από τα τρία διαδοχικά άλμπουμ που κατέκτησαν την πρώτη θέση, τις sold out συναυλίες σε τρεις ηπείρους, τις πωλήσεις περισσότερων από 17 εκατομμυρίων αντιτύπων δίσκων, τη συγκέντρωση ενός δισεκατομμυρίου sreams παγκοσμίως και τις δεκάδες χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις.

Η τεράστια επιτυχία του συγκροτήματος αποτέλεσε αφετηρία για την επιτυχημένη προσωπική σταδιοδρομία των Nick Jonas, Joe Jonas και Kevin Jonas.

Ωστόσο οι πιστοί θαυμαστές τους δε σταμάτησαν ποτέ να ζητούν την επανασύνδεση των Jonas Brothers. Η επιθυμία τους εισακούστηκε έξι χρόνια σχεδόν μετά τη διάλυση της μπάντας.

Οι Jonas Brothers ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους και ταρακούνησαν συθέμελα τη μουσική βιομηχανία με τη δισκογραφική επάνοδό τους.

Το πρώτο single που σηματοδότησε την έναρξη της νέας εποχής ήταν το «Sucker», το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Μαρτίου για να ενθουσιάσει το κοινό και να χαρίσει στο δημοφιλές συγκρότημα το πρώτο του Νο. 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά το θριαμβευτικό ντεμπούτο στην πρώτη θέση, οι Jonas Brothers είναι έτοιμοι να διατηρηθούν σε τροχιά κορυφής. Ο στόχος θα επιτευχθεί με την κυκλοφορία το νέου single «Cool», το οποίο υπόσχεται να φέρει νωρίτερα το καλοκαίρι.

Το «Cool» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 5 Απριλίου από τη Republic Records / Universal Music και είναι διαθέσιμο για pre-save στον ακόλουθο σύνδεσμο: umusic.digital/cool/

