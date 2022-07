Ο Jonas Blue συναντά τους Why Don’t We στο «Don’t Wake Me Up»

«Ήξερα ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό μαζί», δηλώνει ο Jonas Blue για τη συνεργασία του με τους Why Don’t We.

Ο πολυπλατινένιος παραγωγός Jonas Blue ξεκίνησε τη νέα χρονιά δυναμικά με την κυκλοφορία του pop smash «Don’t Wake Me Up» σε συνεργασία με το αμερικανικό συγκρότημα Why Don’t We.

Το «Don’t Wake Me Up» είναι το πρώτο τραγούδι από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ συνεργασιών του Jonas Blue που θα έχει τον τίτλο «Together». Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο Βρετανός μουσικός παραγωγός θα κυκλοφορήσει μια σειρά από νέα τραγούδια με τη συναρπαστικά ταλέντα διεθνούς βεληνεκούς.

Όλες αυτές οι συνεργασίες θα έχουν ως συνδετικό κρίκο τη συντροφικότητα, την ενότητα και τη θετικότητα, σημαντικά μήνυματα που χρειάζεται ο κόσμος περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή και είναι συνώνυμα της μουσικής του Jonas Blue και της εξαιρετικά επιτυχημένης καριέρας του μέχρι σήμερα.

Το «Don’t Wake Me Up» ξεκινάει με κιθάρες και πιάνο και χαρακτηρίζεται από μία εθιστική μελωδία, πάνω στην οποία τραγουδάει ένα από τα πιο συναρπαστικά boy bands του πλανήτη αυτή τη στιγμή.

Ο Jonas Blue σχολιάζει: «Ήθελα να κάνω μία συνεργασία με τους Why Don’t We από τότε που με προσέγγισαν για πρώτη φορά στο Twitter το 2019. Αυτά τα παιδιά έχουν καταπληκτικές φωνές που με εντυπωσίασαν αμέσως, οπότε ήξερα ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό μαζί. Το “Don’t Wake Me Up” έχει ένα πραγματικό βάθος στους στίχους. Αν το αναλύσετε, αναφέρεται στην εύρεση της αληθινής αγάπης στο όνειρό σας. Ανυπομονώ να το μοιραστώ με τον κόσμο!».

Ο Corbyn Besson των Why Don’t We λέει για το τραγούδι: «Αυτό το τραγούδι ξεκίνησε με ένα νυχτερινό τηλεφώνημα από έναν καλό μου φίλο, τον Lukas Costas, που με ρώτησε αν θα ήμουν διατεθειμένος να έρθω και να ηχογραφήσω τα φωνητικά σε μια μπαλάντα για πιάνο που μόλις είχε γράψει».

«Αφού τελειώσαμε τα φωνητικά, έδειξα στους συνεργάτες μου το demo και το λάτρεψαν. Τότε ήταν που ήρθαμε σε επαφή με τον Jonas. Του άρεσαν οι δυνατότητες που είχε το τραγούδι και πριν το καταλάβουμε, είχαμε λάβει το πρώτο προσχέδιο αυτού που θα γινόταν ένα pop dance banger. Απολαύστε το “Don’t Wake Me Up!”», προσθέτει.

Η καριέρα του Jonas Blue είναι εκπληκτική μέχρι σήμερα. Έχει γίνει πλατινένιος πάνω από 130 φορές σε όλο τον κόσμο και έχει κυκλοφορήσει επιτυχημένα singles, όπως τα «Fast Car», «Perfect Strangers», «Mama» και «Polaroid» σε συνεργασία με τον Liam Payne. Επίσης, έχει επιμεληθεί την παραγωγή σε παγκοσμίως επιτυχημένα singles, όπως το «My Head & My Heart» της Ava Max.

Ο Jonas Blue διαθέτει πάνω από 14 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχει καταγράψει πάνω από 70 εκατομμύρια πωλήσεις singles.

Από το ντεμπούτο τους το 2016 μέχρι σήμερα, οι Why Don’t We έχουν προσθέσει στο ενεργητικό τους πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams, πάνω από 900 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, 6 εκατομμύρια followers στο Instagram, δύο πλατινένια και πέντε χρυσά singles στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο singles που εμφανίστηκαν στο Top 20 των αμερικανικών pop ραδιοφώνων και δύο άλμπουμ που ανέβηκαν στο Top 10 του Billboard 200.

Οι Why Don’t We αποτελούνται από τους Daniel Seavey, Corbyn Besson, Jonah Marais, Jack Avery, and Zach Herron.