Jonas Blue και MAX συνεργάζονται στο ακαταμάχητο single «Naked»

Ένα ακαταμάχητο τραγούδι προέκυψε από τη συνεργασία του Jonas Blue με τον MAX.

Ο Βρετανός παραγωγός και δημιουργός Jonas Blue συνεργάζεται με τον MAX, έναν από τους πλέον τάχιστα ανερχόμενους pop καλλιτέχνες στις ΗΠΑ και κυκλοφορεί το καλοκαιρινό single «Naked».

Το νέο τραγούδι του Jonas Blue διαθέτει μία εθιστική μελωδία που αποτυπώνεται αμέσως στο μυαλό, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του παραγωγού να δημιουργεί επιτυχίες παγκόσμιας κλάσης.

Στη δημιουργία του «Naked» έχουν συνεισφέρει επίσης με τις δυνάμεις τους ο Ed Drewett (Little Mix, One Direction) και ο Sam Romans, οι οποίοι έχουν βάλει τη σφραγίδα τους και στο πιο επιτυχημένο single στο Ηνωμένο Βασίλειο για το περασμένο έτος, το «Someone You Loved» του Lewis Capaldi.

Το music video του «Naked» έχει σκηνοθετήσει ο Rentz (Katy Perry, Mabel, Blink 182) και είναι γεμάτο neon φώτα και ρεαλιστικά animations που απογειώνουν το τραγούδι.

Τα εκπληκτικό αποτέλεσμα αποτελεί δείγμα ιδιοφυΐας, καθώς το βίντεο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου εν μέσω καραντίνας, με λίγη βοήθεια από την οικογένεια του Jonas και τη σύζυγο του MAX.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jonas Blue (@jonasblue) στις 25 Ιούν, 2020 στις 4:04 πμ PDT

«Η δημιουργία του “Naked” ήταν μία πολύ μαγική στιγμή στο στούντιο, όλα έδεσαν και έτρεξαν τόσο φυσικά. Το τραγούδι είναι διασκεδαστικό, αισιόδοκο και ανέμελο, αλλά δείχνει επίσης μια σαγηνευτική πλευρά», λέει ο Jonas Blue.

«Η συμμετοχή του MAX ήταν ο τέλειος συνδυασμός – έχει την ψυχή και την υπερηφάνεια να το ερμηνεύσει τέλεια – αποτυπώνοντας κάθε συναίσθημα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που έχει κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι», σημειώνει.

Ο MAX λέει: «Έχω κολλήσει με το “Naked” από την πρώτη φορά που άκουσα το demo. Ένιωσα όπως όταν γνώρισα το σκυλί μου για πρώτη φορά και ήξερα ότι έπρεπε να πω σε όλους τους άλλους να υποχωρήσουν, είναι δικό μου!»

«Υπάρχει κάτι εθιστικό τόσο σε αυτό το τραγούδι και όταν ο Jonas μου ζήτησε να το τραγουδήσω, ένιωσα ότι ήταν μεγάλη τιμή μου να συμμετάσχω σε αυτό το απίστευτο τραγούδι», προσθέτει.

Το «Naked» κυκλοφορεί από τις Positiva / EMI Records / Universal Music.