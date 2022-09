Jonas Blue και Louisa Johnson ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Always Be There»

Ο Jonas Blue και η Louisa Johnson γιορτάζουν την αγάπη και τη φιλία που παραμένει σταθερή σε κάθε εποχή.

Καθώς το καλοκαίρι φεύγει, ο πολυπλατινένιος παραγωγός Jonas Blue και η ταλαντούχα Βρετανίδα τραγουδίστρια Louisa Johnson γιορτάζουν την αγάπη και τη φιλία που παραμένουν σταθερή σε κάθε εποχή με το νέο single τους «Always Be There».

Η δυναμική φωνή της Louisa Johnson λάμπει στο τραγούδι. Ο Jonas Blue, ο οποίος έγραψε το «Always Be There» μαζί με τους Sam Roman, Andrew Wells και Maya Kurchner, δημιουρργεί μια μεταδοτική, αισιόδοξη ατμόσφαιρα.

Το «Always Be There» είναι το τρίτο single από το επερχόμενο συνεργατικό project «Together» του Jonas Blue και τονίζει το θέμα του άλμπουμ, που αφορά την παγκόσμια θετικότητα.

Μετά την επιτυχία της στα charts με τα singles «Best Behaviour», «So Good» και τη συμμετοχή της στο smash «Tears» των Clean Bandit, η Louisa Johnson έχει συγκεντρώσει πάνω από 300 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το πρώτο της single «Forever Young» έφτασε στο Νο. 3 των βρετανικών charts, αφού στέφθηκε νικήτρια της 12ης σεζόν του βρετανικού «X Factor» σε ηλικία 17 ετών το 2015. Η Johnson παραμένει ο νεότερος σε ηλικία διαγωνιζόμενος που κερδίζει στον διαγωνισμό.

Η Louisa Johnson είναι ένα από τα πολλά ταλέντα που θα συμμετέχουν στο «Together». Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία του Jonas Blue με τους Why Don’t We, το «Don’t Wake Me Up», που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 160 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Με όλες τις κυκλοφορίες του – στις οποίες περιλαμβάνονται τα «Fast Car», «Perfect Strangers», «Mama» και «Polaroid”- ο Jonas Blue έχει συγκεντρώσει πάνω από 16 δισεκατομμύρια παγκόσμια streams, έχει καταγράψει 78 εκατομμύρια πωλήσεις singles και έχει λάβει 130 πλατινένιους δίσκους.

Το πρώτο του άλμπουμ, «Blue», έχει γίνει χρυσό στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και κέρδισε το Brit Certified Breakthrough Award. Έχει συνεργαστεί με μία πληθώρα καλλιτεχνών όπως οι Becky Hill, Rita Ora, Joe Jonas, Paloma Faith, Liam Payne, Tiësto, MK, R3HAB, RAYE, Raye, JP Cooper, Sabrina Carpenter, Ava Max και άλλους.

Ο Jonas Blue έχει επίσης δημιουργήσει remixes για τους Ed Sheeran & Justin Bieber, Ellie Goulding, Regard, Madison Beer, Alok & Bastille και πολλούς άλλους.

Το γεμάτο πρόγραμμά του για το 2022 περιλαμβάνει μία σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας, εμφανίσεις σε φεστιβάλ, συναυλίες στην Ίμπιζα, σε όλες τις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και πολλά άλλα. Θα πραγματοποιήσει επίσης back-to-back sets σε πολυάριθμα φεστιβάλ με τον Ολλανδό DJ/παραγωγό Sam Feldt, συνεργάτη του στο νέο project Endless Summer.