Jonas Blue και Felix Jaehn δίνουν άλλο χρώμα στα «Weekends»

Ο Jonas Blue και ο Felix Jaehn ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Μία συνεργασία μεταξύ δύο παραγωγών, καλλιτεχνών και DJs που ετοιμαζόταν για χρόνια. Ο Jonas Blue και ο Felix Jaehn διώχνουν τη μελαγχολία των κρύων ημερών του χειμώνα με το απόλυτο party anthem «Weekends».

Η μαγική σπίθα για τη δημιουργία του «Weekends» ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Ίμπιζα, όταν και οι δύο καλλιτέχνες έκαναν εμφανίσεις στο εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαιρινό residency του «Pacha» για το 2022, το οποίο επιμελήθηκε ο Robin Schulz.

Ο Jonas Blu έχει μπροστά του ένα τεράστιο 2023, που ξεκίνησε με το sold out της headline εμφάνισής του στο «Ministry Of Sound» του Λονδίνου στις 27 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει residencies στις ΗΠΑ και σε πόλεις όπως το Λας Βέγκας και το Ατλάντικ Σίτι, ενώ τα εισιτήρια για την ανοιξιάτικη περιοδεία του στην Ιαπωνία εξαντλούνται γρήγορα, με την επίσκεψή του στο Τόκιο να έχει ήδη γίνει εντελώς sold out.

Το πρόγραμμά του το 2022 ήταν ως συνήθως φορτωμένο με πολλές εμφανίσεις, περιλαμβάνοντας ένα residency στο Λας Βέγκας, τακτικές εμφανίσεις στην Ίμπιζα, πολλά back-to-back sets με τον Ολλανδό DJ και παραγωγό Sam Feldt – τον συνεργάτη του στο νέο τους project Endless Summer – και αμέτρητες εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ όπως το Creamfields South, το Lollapalooza και το Fuji Rock Festival.

Σήμερα, οι πολυπλατινένιες κυκλοφορίες του Jonas Blue σε περισσότερες από 20 χώρες – στις οποίες περιλαμβάνονται τα «Fast Car», «Perfect Strangers», «Mama» και «Polaroid» – έχουν καταγράψει πάνω από 17 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και 80 εκατομμύρια πωλήσεις και έχουν λάβει 130 πλατινένιους δίσκους.

Το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο Βρετανός παραγωγός κυκλοφόρησε singles όπως το «Don’t Wake Me Up» σε συνεργασία με τους Why Don’t We, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 160 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Ο Jonas Blue βρίσκεται επίσης στο Top 3 των dance acts με τα περισσότερα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις πρόσφατες παραγωγές του περιλαμβάνεται και το remix του «My Head & Heart» της Ava Max, στο οποίο ήταν επίσης συμπαραγωγός.

Ο Γερμανός dance DJ και παραγωγός Felix Jaehn, ο δεύτερος πιο δημοφιλής dance καλλιτέχνης στη Γερμανία, έγινε γνωστός το 2015 με την tropical house διασκευή του διαχρονικά κλασικού τραγουδιού «Ain’t Nobody» της Chaka Khan.

Αργότερα την ίδια χρονιά, σημείωσε διεθνή επιτυχία με το remix του για το «Cheerleader» της Omi. Το τραγούδι εκτοξεύτηκε στο Νο. 1 σε 55 χώρες και βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 chart για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες και ο Felix Jaehn έγινε ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής σκηνής στον κόσμο.

Το τελευταίο του τραγούδι «Call It Love» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο. 8 του γερμανικού ραδιοφωνικού chart και στο Νο. 23 του ευρωπαϊκού ραδιοφωνικού chart.