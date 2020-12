Ο Jon Bon Jovi κυκλοφορεί τρία χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Ο Jon Bon Jovi βάζει το δικό του χρώμα στα Χριστούγεννα.

Ο Jon Bon Jovi ηχογράφησε με το δικό του μοναδικό τρόπο τρία κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Αυτές οι εορταστικές κυκλοφορίες έρχονται λίγες ημέρες μετά την προβολή του concert film «On A Night Like This», κατά τη διάρκεια του οποίου οι Bon Jovi παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το νέο άλμπουμ τους «2020».

Την ταινία παρακολούθησαν στο Facebook πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές.

Αυτή την εβδομάδα ο Jon Bon Jovi δίνει στους θαυμαστές του ένα μουσικό χριστουγεννιάτικο δώρο με την κυκλοφορία των τραγουδιών «Christmas All Over Again», «Fairytale Of New York» και «If I Get Home On Christmas Day».

To «Christmas All Over Again» είναι ένα τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε πρώτος ο εκλιπών Tom Petty το 1992 για τις ανάγκες του φιλανθρωπικού άλμπουμ «Very Special Christmas 2» που είχε ως σκοπό τη στήριξη της διοργάνωσης των Special Olympics.

Το «Fairytale Of New York» είναι μια ιρλανδική folk μπαλάντα την οποία τραγούδησαν μαζί το 1987 το συγκρότημα των The Pogues και η Shane MacGowan.

Η ιστορία του «If I Get Home On Christmas Day» ξεκινά το 1971 όταν ηχογραφήθηκε από τον ασυναγώνιστο Elvis Presley για τον χριστουγεννιάτικο δίσκο του «Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas».

Από το 1971 το τραγούδι σημάνει κάθε έτος την καθιερωμένη παρέλαση των πολυκαταστημάτων Macy’s στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Τα τρία τραγούδια ηχογραφήθηκαν από τον Jon Bon Jovi κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και τα music videos που τα συνοδεύουν είναι αποκλειστικά διαθέσιμα για τα μέλη του «The JBJ Experience», το fan club του τραγουδιστή, στη διεύθυνση: www.bonjovi.com/pages/fan-club.