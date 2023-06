Jon Batiste, J.I.D, NewJeans, Cat Burns και Camilo συνεργάζονται στο «Be Who You Are (Real Magic)»

Το «Be Who You Are (Real Magic)» μας προτρέπει να είμαστε ο αληθινός εαυτός μας.

Ο Jon Batiste ηχογράφησε τον ύμνο του καλοκαιριού σε συνεργασία με τον J.I.D., τον Camilo, την Cat Burns και τις NewJeans.

Η Coca-Cola κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι της δεύτερης σεζόν της παγκόσμιας μουσικής πλατφόρμας Coke Studio, η οποία ενώνει εξαιρετικούς καλλιτέχνες από όλες τις γωνιές του κόσμου.

Το νέο τραγούδι με τίτλο «Be Who You Are (Real Magic)» υπογράφει και ερμηνεύει ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Jon Batiste.

Διαφήμιση

Στο τραγούδι και το music video συμμετέχουν επίσης ο J.I.D., γνωστός από το mega-hit «Enemy» των Imagine Dragons, οι ανερχόμενες αστέρες της k-pop από το συγκρότημα NewJeans, ο Camilo και η Cat Burns, μεταξύ άλλων.

Η καμπάνια «Real Magic» της Coca-Cola αναδεικνύει τη μαγεία της ανθρώπινης σύνδεσης και την πεποίθηση ότι οι διαφορές μας κάνουν τον κόσμο πλουσιότερο και πιο ενδιαφέρον μέρος. Είναι μία γιορτή των στιγμών και της μαγείας που εμφανίζεται όταν οι άνθρωποι έρχονται κοντά.

Το Coke Studio, το πρόγραμμα που ξεκίνησε για πρώτη φορά στο Πακιστάν το 2008 και παρουσιάστηκε παγκοσμίως τον Μάιο του 2022, επιστρέφει φέτος με πιο τολμηρά τραγούδια, καθώς και με ένα σχέδιο για την προσφορά χορηγιών σε φεστιβάλ, ζωντανές εμφανίσεις και ψηφιακού περιεχομένου που θα δώσει τη δυνατότητα στους ακροατές να ανακαλύψουν νέα μουσική από κάθε σημείο του κόσμου.

Η δεύτερη σεζόν του Coke Studio ξεκινά τον Μάιο και θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στο πλαίσιο της ιδέας της συνεργασίας χωρίς σύνορα, το Coke Studio προσκάλεσε τον Jon Batiste – ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της Verve Records / Interscope / Universal Music – και περισσότερους από 16 καλλιτέχνες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Κολομβία, την Αίγυπτο, την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Τουρκία, την Κίνα, την Κορέα και τις Φιλιππίνες.

Δημιούργησαν 9 ολοκαίνουργια τραγούδια και αποκλειστικά sessions για το Coke Studio, τα οποία θα κυκλοφορήσουν για τους μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Το τραγούδι και το music video του «Be Who You Are (Real Magic)» μας προτρέπουν να είμαστε ο αληθινός εαυτός μας. Όταν είμαστε οι εαυτοί μας και αποδεχόμαστε ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου, τότε δημιουργείται πραγματική μαγεία.

Στο τραγούδι, το οποίο φέρει την υπογραφή του Jon Batiste, συμμετέχουν το πρωτοπόρο k-pop συγκρότημα NewJeans, ο βραβευμένος με Latin Grammy Κολομβιανός pop καλλιτέχνης Camilo, η Βρετανίδα τραγουδίστρια και υποψήφια για BRIT Award και Ivor Novello, Cat Burns και ο γεννημένος στην Ατλάντα ράπερ J.I.D.

Ο Jon Batiste δηλώνει: «Είμαι υπερήφανος που συνεργάζομαι με την Coca-Cola για να μοιραστώ το μήνυμα της ανθρώπινης φύσης με τον κόσμο μέσω της μουσικής μου. Η πλατφόρμα Coke Studio αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια εμβέλειά της για να φέρει κοντά καλλιτέχνες από διαφορετικές κουλτούρες, γιορτάζοντας τις πολιτισμικές διαφορές μας και την ενότητα όλων μας».

«Όταν έγραψα το “Be Who You Are (Real Magic)”, ήθελα να δημιουργήσω έναν ύμνο που να αποτυπώνει την πραγματική μαγεία που εμφανίζεται όταν συγκεντρωνόμαστε και είμαστε ο αυθεντικός μας εαυτός», συνεχίζει.

«Στο τραγούδι συμμετέχουν οι νέοι μου φίλοι από όλο τον κόσμο, εκπληκτικά μοναδικοί καλλιτέχνες: NewJeans, Camilo, J.I.D. και Cat Burns. Περάσαμε πραγματικά υπέροχα και ελπίζω οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να νιώσουν αυτή την ατμόσφαιρα», αναφέρει.

Η Coca-Cola θα εγκαινιάσει επίσης το πρώτο reality δισκοπωλείο της στο Coke Studio Digital Hub, το οποίο θα προσφέρει περιεχόμενο εμπνευσμένο από το music video του «Be Who You Are (Real Magic)».

Στον εικονικό χώρο, οι θαυμαστές θα μπορούν να περιηγηθούν σε έναν video-κόσμο με ένα avatar του Jon Batiste που θα παρουσιάζει στους χρήστες τη μουσική του, ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια και άλλο αποκλειστικό περιεχόμενο.

Διαφήμιση

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν Coke Studio 2023 είναι οι:

– Camilo (Κολομβία)

– NewJeans (Νότια Κορέα)

– J.I.D (Ηνωμένες Πολιτείες)

– Cat Burns (Ηνωμένο Βασίλειο)

– Imagine Dragons (Ηνωμένες Πολιτείες)

– Sam Smith (Ηνωμένο Βασίλειο)

– Diljit Dosanjh ( Ινδία/Καναδάς)

– Evdeki Saat (Τουρκία)

– Inner City Youth Orchestra of Los Angeles (Ηνωμένες Πολιτείες)

– Nasty C (Νότια Αφρική)

– Jessie Reyez (Ηνωμένες Πολιτείες)

– Shae Gill (Πακιστάν)

– Shreya Ghoshal (Ινδία)

– XIN LIU (Κίνα)

– Zack Tabudlo (Φιλιππίνες)