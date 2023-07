Jon Batiste: Lana Del Rey και Lil Wayne συμμετέχουν στο νέο άλμπουμ του «World Music Radio»

Ο Jon Batiste συνεργάζεται με γνωστούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο στο νέο άλμπουμ του.

Ο Jon Batiste δημιουργεί ένα κράμα των δυναμικών pop τραγουδιών με ένα πλούσιο μωσαϊκό διεθνών ήχων στο νέο άλμπουμ του «World Music Radio», που θα κυκλοφορήσει από τις Verve Records / Interscope Records / Universal Music στις 18 Αυγούστου.

Ο Jon Batiste εξετάζει στο νέο άλμπουμ τους το ερώτημα: Δεν είναι όλη η μουσική, στην ουσία, παγκόσμια μουσική;

Αντλώντας έμπνευση από την αποστολή του Jon Batiste να δημιουργήσει μία κοινότητα με τη δύναμη της μουσικής, αυτό το άλμπουμ είναι ένα ηχητικό διαβατήριο για ένα μουσικό ταξίδι μεταμόρφωσης που απευθύνεται σε όλους.

Το «World Music Radio» διαδέχεται το άλμπουμ «We Are» του Jon Batiste, το οποίο σάρωσε στα Βραβεία Grammy 2022 κερδίζοντας πέντε βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του περίβλεπτου βραβείου για το Καλύτερο άλμπουμ.

Οι δεκατέσσερις υποψηφιότητες στην καριέρα του σε επτά κατηγορίες δεν είναι μόνο μία πρωτιά στην ιστορία των Βραβείων Grammy, αλλά αποδεικνύει επίσης την ικανότητά του να ενώνει διαφορετικά μουσική είδη.

Το πρώτο single του άλμπουμ «World Music Radio» είναι το «Calling Your Name».

Ο Jon Batiste δηλώνει για το «World Music Radio»: «Δημιούργησα αυτό το άλμπουμ με ένα αίσθημα απελευθέρωσης στη ζωή μου και μία ανανεωμένη αίσθηση εξερεύνησης της προσωπικότητάς μου, της τέχνης μου και του κόσμου γύρω μου, που δεν είχα νιώσει ποτέ πριν».

Στο «World Music Radio», ο Jon Batiste ανεβαίνει σε νέα καλλιτεχνικά ύψη συνεργαζόμενος με ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ταλέντων όπως ο υποψήφιος για Grammy παραγωγός Jon Bellion καθώς και διάσημοι καλλιτέχνες όπως οι Lil Wayne, Lana Del Rey, Kenny G, Leigh-Anne, Fireboy DML, J.I.D, Camilo, NewJeans και άλλοι.

Όλοι θολώνουν τα ηχητικά όρια των παραδοσιακών μουσικών και μετατρέπουν αβίαστα ένα πρωινό Τρίτης σε Σαββατόβραδο.

Το 2020, ο Jon Batiste κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική για τη δουλειά του στην ταινία «Soul» των Disney/Pixar μαζί με τον Trent Reznor και τον Atticus Ross.

Η μουσική του «Soul» κέρδισε επίσης ένα βραβείο Grammy και του χάρισε επίσης μία Χρυσή Σφαίρα, ένα BAFTA Awards, ένα NAACP Image Award και ένα Critic’s Choice Award.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Jon Batiste έγινε ο δεύτερος μαύρος συνθέτης στην ιστορία, μετά τον θρυλικό μουσικό της jazz Herbie Hancock, που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική.

Τον Ιούνιο, ο Jon Batiste κυκλοφόρησε το single «Be Who You Are» για το πρόγραμμα Coke Studio με τη συμμετοχή του J.I.D, των NewJeans και του Camilo.

Το tracklist του «World Music Radio»

1. Hello, Billy Bob

2. Raindance (ft. Native Soul)

3. Be Who You Are (ft. J.I.D, NewJeans, Camilo)

4. Worship

5. My Heart (ft. Rita Payés)

6. Drink Water (ft. Jon Bellion, Fireboy DML)

7. Calling Your Name

8. Clair De Lune (ft. Kenny G)

9. Butterfly

10. 17th Ward Prelude

11. Uneasy (ft. Lil Wayne)

12. CALL NOW (504-305-8269) (ft. Michael Batiste)

13. Chassol

14. BOOM FOR REAL

15. MOVEMENT 18’ (Heroes)

16. Master Power

17. Running Away (ft. Leigh-Anne)

18. Goodbye, Billy Bob

19. White Space

20. Wherever You Are

21. (Bonus track) Life Lesson (ft. Lana Del Rey)