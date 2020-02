«Join The Club 7»: Ο Θέμης Γεωργαντάς επιλέγει 16 ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε μία συλλογή

Ο Θέμης Γεωργαντάς επιλέγει 16 ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

Το «Join The Club», η συλλογή – θεσμός που επιμελείται ο Θέμης Γεωργαντάς, επιστρέφει για άλλη μία χρονιά.

Η έβδομη κατά σειρά έκδοση του «Join The Club» είναι γεμάτη με hits. Δεκαέξι από τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, σε ένα άλμπουμ που ακούγεται δυνατά από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ο γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής, DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός Θέμης Γεωργαντάς, επέλεξε μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες του σήμερα.

Στο «Join The Club 7» θα συναντήσετε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες από την Έλενα Παπαρίζου, τον Σάκη Ρουβά, τον Toquel, την Τάμτα, την Κατερίνα Στικούδη, την Ελένη Φουρέιρα, τους Onirama, τον Βασίλη Καρρά και τον Διονύση Σχοινά.

Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται επίσης διεθνή hits από ονόματα όπως η Billie Eilish, οι Maroon 5, ο Lewis Capaldi, ο Sam Smith, ο Tiësto με τη Mabel, ο The Avener και ο HRVY.

Από το «Άσκοπα Ξενύχτια», το «Πού Ήσουν Χτες» και «Το Πάρτι Μας» μέχρι το «All The Good Girls Go To Hell», το «Memories» και το «How Do You Sleep?», δεκάξι ελληνικά και ξένα τραγούδια σε ένα μοναδικό άλμπουμ.

Η συλλογή «Join The Club 7» κυκλοφορεί στα δισκοπωλεία και στα ψηφιακά καταστήματα από τη Minos EMI / Universal.

Το tracklist του «Join The Club 7»

1. Σάκης Ρουβάς – Αμαρτωλός

2. Toquel – Business

3. Sam Smith – How Do You Sleep?

4. Hrvy – Million Ways

5. Έλενα Παπαρίζου – Άσκοπα Ξενύχτια

6. Maroon 5 – Memories

7. Billie Eilish – All The Good Girls Go To Hell

8. Tamta – Sex With Your Ex

9. Tiësto & Mabel – God Is A Dancer

10. Κατερίνα Στικούδη – Το Ξέραμε Και Οι Δυο (Moombah Remix)

11. Onirama – Πού Ήσουν Χτες

12. Lewis Capaldi – Before You Go

13. The Avener – Under The Waterfall

14. Διονύσης Σχοινάς – Το Πάρτι Μας (Mad Version)

15. Βασίλης Καρράς feat. Κόμης Χ – Απ’ Το Βορρά Μέχρι Το Νότο (Mad VMA Version 2019)

16. Bonus Track: Ελένη Φουρέιρα feat. Lil Barty – Άλλο Level