Ο Johnny Depp θα συνοδεύσει τον Jeff Beck στην περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική

Ο Johnny Depp και ο Jeff Beck κυκλοφόρησαν ένα κοινό άλμπουμ τον Ιούλιο.

Ο Johnny Depp θα συνοδεύσει τον Jeff Beck στο μεγαλύτερο μέρος της επερχόμενης περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική.

Ο 59χρονος ηθοποιός και ο 78χρονος κιθαρίστας, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα κοινό άλμπουμ με τίτλο «18» τον Ιούλιο, θα εμφανιστούν μαζί κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Jeff Beck στη Βόρεια Αμερική, που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Αν και το πρόγραμμα της περιοδείας αποκαλύφθηκε στις αρχές Αυγούστου, η είδηση της προσθήκης του Johnny Depp έγινε γνωστή τώρα.

Η περιοδεία «Jeff Beck: Live In Concert» θα ξεκινήσει από την Ατλάντα της Τζόρτζια το Σάββατο 1 Οκτωβρίου, με τον Johnny Depp να εντάσσεται στην περιοδεία στην επόμενη προγραμματισμένη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον.

Ο Johnny Depp θα παραμείνει στο πλευρό του Jeff Beck μέχρι την ολοκλήρωση της περιοδείας στο Reno της Νεβάδα στις 12 Νοεμβρίου.

Ο Johnny Depp και ο Jeff Beck συνεργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια σε διάφορα παρασκηνιακά εγχειρήματα.

Το 2020, ηχογράφησαν μια διασκευή του «Isolation» του John Lennon, που αποτέλεσε την πρώτη τους επίσημη κοινή κυκλοφορία.

Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ετοίμαζαν νέα μουσική μαζί, ο Johnny Depp – ο οποίος, εκείνο το διάστημα, περίμενε την ετυμηγορία στην εκδίκαση της αγωγής του για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της πρώην συζύγου του Amber Heard – εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον Jeff Beck σε μια συναυλία στο Σέφιλντ της Αγγλίας στις 29 Μαΐου 2021, όπου ερμήνευσαν τραγούδια των John Lennon, Marvin Gaye και Jimi Hendrix.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν για δεύτερη φορά μαζί στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, δύο βράδια αργότερα.

Τον Ιούνιο ανακοίνωσαν το πρώτο τους κοινό άλμπουμ, το «18» και έδωσαν μία γεύση από τη δουλειά τους κυκλοφορώντας ως προπομπούς τις διασκευές τους σε τραγούδια όπως το «Caroline, No» των Beach Boys, το «Venus in Furs» των The Velvet Underground και το «The Death And Resurrection Show» των Killing Joke του 2003.

Εκτός από τον Jeff Beck, ο Johnny Depp θα επανενωθεί και με τους Hollywood Vampires, το συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει με τον Alice Cooper και τον Joe Perry των Aerosmith, για μία σύντομη ευρωπαϊκή περιοδεία.