Johnny Depp και Jeff Beck κυκλοφορούν το πρώτο single από το νέο άλμπουμ τους

Το νέο άλμπουμ του Johnny Depp και του Jeff Beck θα περιέχει διασκευές κλασικών τραγουδιών και πρωτότυπες δημιουργίες.

Πριν από λίγες ημέρες ο Jeff Beck και ο Johnny Depp ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν μαζί ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Σήμερα παρουσιάζουν το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά τους που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.

Ο Jeff Beck βρήκε μία αδελφή ψυχή στο πρόσωπο του Johnny Depp όταν συναντήθηκαν το 2016. Δέθηκαν γρήγορα με αφορμή τα αυτοκίνητα και τις κιθάρες και περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους μαζί προσπαθώντας να κάνουν ο ένας τον άλλον να γελάσει.

Παράλληλα, ο Jeff Beck εκτιμούσε όλο και περισσότερο τις δεξιότητες του Johnny Depp στη δημιουργία τραγουδιών και το αυτί του για τη μουσική. Αυτό το ταλέντο και η χημεία τους, έπεισαν τον Beck ότι θα έπρεπε να κάνουν ένα άλμπουμ μαζί.

Ο Johnny Depp συμφώνησε και ξεκίνησαν το 2019. Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, ηχογράφησαν ένα συνδυασμό πρωτότυπων τραγουδιών του Depp μαζί με ένα ευρύ φάσμα διασκευών που αγγίζει τα πάντα, από κέλτικη μουσική και τη Motown μέχρι τους Beach Boys και τους Killing Joke.

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρουσίασαν μία πρόγευση της συνεργασίας τους με μία εύστοχη διασκευή του «Isolation» του John Lennon.

Το νέο άλμπουμ του Johnny Depp και του Jeff Beck με τίτλο «18» θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου και θα περιέχει 13 τραγούδια.

«Όταν ο Johnny και εγώ αρχίσαμε να παίζουμε μαζί, πραγματικά αναζωπυρώθηκαν το νεανικό πνεύμα και η δημιουργικότητά μας. Αστειευόμασταν ότι νιώθαμε ξανά 18, οπότε αυτός έγινε και ο τίτλος του άλμπουμ», εξηγεί ο Jeff Beck.

Το εξώφυλλο κοσμεί ένα σκίτσο του Jedd Beck και του Johnny Depp ως 18χρονους, το οποίο σχεδίασε και φιλοτέχνησε η σύζυγος του Beck, Sandra.

Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε CD και ψηφιακά, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει και σε μια έκδοση μαύρου βινυλίου 180 γραμμαρίων.

Ενόψει της κυκλοφορίας του «18», ο Jeff Beck έχει ξεκινήσει μία ευρωπαϊκή περιοδεία, με special guest τον Johnny Depp, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου στο L’Olympia στο Παρίσι. Το δίδυμο ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ του κατά τη διάρκεια μίας πρόσφατης εμφάνισης στην Αγγλία, αν και τότε δεν αποκαλύφθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα τελευταία 12 χρόνια ο Johnny Depp ηχογραφεί μουσική και κάνει περιοδείες με τους Hollywood Vampires, ένα συγκρότημα που δημιούργησε μαζί με τον Alice Cooper και τον Joe Perry των Aerosmith.

Το supergroup έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ με guest εμφανίσεις από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock, όπως ο Paul McCartney, ο Dave Grohl, ο Joe Walsh, αλλά και ο Jeff Beck, ο οποίος έπαιξε κιθάρα στο «Welcome To Bushwackers», ένα τραγούδι από το «Rise», το δεύτερο άλμπουμ των Hollywood Vampires, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019.

Λίγο αργότερα, ο Johnny Depp ζήτησε από τον Jeff Beck να παίξει κιθάρα σε ένα τραγούδι που είχε γράψει, το «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr», έναν φόρο τιμής στην ηθοποιό/εφευρέτρια Hedy Lamarr (στη φωτογραφία που ακολουθεί), το οποίο είναι και το πρώτο single του άλμπουμ «18».

Ο Jeff Beck δηλώνει ότι αυτό ήταν το έναυσμα για τη συνεργασία τους και ότι είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια στο νέο άλμπουμ τους, ενώ ο Johnny Depp αποκαλύπτει: «Έμεινα κατενθουσιασμένος από αυτό. Αυτό το τραγούδι είναι ένας από τους λόγους που του ζήτησα να κάνει ένα άλμπουμ μαζί μου».

«Είναι εξαιρετική τιμή να παίζω και να γράφω μουσική με τον Jeff, έναν από τους αληθινούς μεγάλους και κάποιον που έχω πλέον το προνόμιο να αποκαλώ αδελφό μου», προσθέτει.

Ο Jeff Beck και ο Johnny Depp προκάλεσαν ο ένας τον άλλον στο στούντιο να αφήσουν τις ζώνες άνεσής τους με τα τραγούδια που επέλεξαν να διασκευάσουν.

«Δεν είχα άλλον δημιουργικό συνεργάτη σαν αυτόν εδώ και αιώνες», σημειώνει ο Beck. «Ήταν μία σημαντική δύναμη σε αυτόν τον δίσκο. Ελπίζω απλώς ότι ο κόσμος θα τον πάρει στα σοβαρά ως μουσικό, γιατί είναι δύσκολο για κάποιους να δεχτούν ότι ο Johnny Depp μπορεί να τραγουδήσει rock ‘n’ roll», συνεχίζει.

Ο Johnny Depp δικαιολογεί την πίστη του Jeff Beck σε αυτό άλμπουμ επιδεικνύοντας την απίστευτη συναισθηματική γκάμα του σε διασκευές τραγουδιών όπως το «Venus In Furs» των Velvet Underground, η μπαλάντα «Let It Be Me» των Everly Brothers και το κλασικό soul «What’s Going On» του Marvin Gaye.

Σε επίπεδο μουσικής, ο Jeff Beck αποδεικνύει γιατί θεωρείται παγκοσμίως θεός της κιθάρας με τις εκπληκτικές εκτελέσεις του στο «Midnight Walker» του Davy Spillane και σε δύο τραγούδια από το αριστουργηματικό άλμπουμ «Pet Sounds» των Beach Boys – «Caroline, No» και «Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)».