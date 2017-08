Ο καπετάνιος Jack Sparrow επισκέφθηκε μυστικά ένα παιδικό νοσοκομείο στο Βανκούβερ του Καναδά την προηγούμενη Δευτέρα, 14 Αυγούστου και τα παιδιά δε θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένα.

Ο διάσημος ηθοποιός Johnny Depp ντύθηκε ως το δημοφιλές alter ego του από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» και συνάντησε τους νοσηλευόμενους στο «BC Children’s Hospital».

Ο 54χρονος αστέρας ξεκίνησε την επίσκεψή του με μία ξενάγησης από τρεις πρώην ασθενείς, τους Aidan Chin, Madison Kertcher και Logan Layand και αργότερα ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος σε ένα πειρατικό πάρτι.

Στη συνέχεια, ο Johnny Depp πέρασε πάνω από πέντε ώρες μαζί με νεαρά άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους στο ογκολογικό τμήμα, στις γενική παιδιατρική και στη νευρολογική κλινική.

«Η συνάντηση με τον «Captain Jack Sparrow» ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για την κόρη μου», δήλωσε η Sarah Kertcher, μητέρα της 7χρονης Madison. «Ποτέ δεν έφυγε από το ρόλο και ήταν τόσο γενναιόδωρος με το χρόνο του. Ήταν πραγματικά εδώ για τα παιδιά και έφερε δάκρυα στα μάτια μου για να δω πόσο ιδιαίτερος έκανε να αισθάνεται τον καθένα.»

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Johnny Depp βάζει το κοστούμι του Jack Sparrow και κάνει έκπληξη στο κοινό.

Τον Απρίλιο, τα μέλη μίας ομάδας επισκεπτών στην Disneyland γνώρισαν την έκπληξη της ζωής τους όταν εμφανίστηκε ο γνωστός ηθοποιός, την ώρα που βρίσκονταν στο μέσο της διαδρομής των «Πειρατών της Καραϊβικής».

You know those little Disney Myths like…Johnny Depp will dress up as Jack Sparrow and sit in the Pirates of the Caribbean Ride? Well… pic.twitter.com/oAyIIu1e56

— B. (@BaileyNielson) April 27, 2017