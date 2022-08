Johnny Depp: Η απροσδόκητη εμφάνιση στα MTV VMA 2022

Ο Johnny Depp έκανε μία απροσδόκητη εμφάνιση στα MTV Video Music Awards 2022 στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ, στο πλαίσιο της επιστροφής του στον χώρο της ψυχαγωγίας μετά τη μακρά δικαστική διαμάχη του με την πρώην σύζυγό του Amber Heard.

Ο 59χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην τελετή απονομής των βραβείων στο ρόλο του Moonperson, της εμβληματικής φιγούρας του αστροναύτη που αποτελεί το τρόπαιο των MTV Video Music Awards, επιβεβαιώνοντας τις πρόσφατες φήμες.

Η πρώτη εξαιρετική σύντομη εμφάνιση του Johnny Depp πραγματοποιήθηκε μετά από τις εκρηκτικές εμφανίσεις του Jack Harlow με τη Fergie και της Lizzo, με τις οποίες άνοιξε η βραδιά.

Ο Johnny Depp εμφανίστηκε σε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο το οποίο τον έδειχνε να κατεβαίνει από την οροφή του Prudential Center και να τραβά το μαύρο κάλυμμα του προσώπου του για να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

«Έι, ξέρετε κάτι; Χρειαζόμουν δουλειά», είπε ο ηθοποιός πριν συνεχιστεί η τελετή απονομής και πάρει τη σκυτάλη ο οικοδεσπότης LL Cool J.

Σε μία άλλη εμφάνισή του αργότερα, ο Johnny Depp αιωρήθηκε πάνω από το πλήθος και αστειεύτηκε: «Θέλω να ξέρετε ότι είμαι διαθέσιμος για γενέθλια, μπαρ μίτζβα, μπατ μίτζβα, γάμους, ό,τι χρειαστείτε… Οτιδήποτε, όπως το θέλετε. Λοιπόν, είμαι και οδοντίατρος».

“I just want you guys to know that I’m available for birthdays, bar mitzvahs, bat mitzvahs, weddings, wakes… any/all things you need!” —#JohnnyDepp

