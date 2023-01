John Lydon: Το τραγούδι του για την Eurovision είναι αφιερωμένο στη σύζυγό του που πάσχει από Αλτσχάιμερ

«Oι αναμνήσεις της ξεθωριάζουν, ήθελα να τις φέρω πίσω».

Ο John Lydon πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς εξηγούσε ότι το τραγούδι που κατέθεσε για να συμμετάσχει στην Eurovision είναι αφιερωμένο στη σύζυγό του που πάσχει από Αλτσχάιμερ.

Ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols, γνωστός και ως Johnny Rotten, είναι υποψήφιος να εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού στο Λίβερπουλ με το συγκρότημά του Public Image Ltd και το τραγούδι τους «Hawaii».

Σε μια συναισθηματική συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, ο 66χρονος τραγουδιστής δήλωσε στην εφημερίδα The Sun, συγκρατώντας τα δάκρυά του, ότι οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στη μάχη της επί 40 και πλέον χρόνια συζύγου του Nora Forster με την άνοια.

«Περάσαμε μία φορά υπέροχες διακοπές στη Χαβάη μετά από μία περιοδεία και ήταν απλά η καλύτερη εβδομάδα της ζωής μας», είπε.

«Τώρα οι αναμνήσεις της ξεθωριάζουν, ήθελα να της φέρω κάτι τέτοιο πίσω. Σπάω και μόνο που το σκέφτομαι… Είναι ένα τραγούδι για τη διάλυση ενός ανθρώπου που αγαπώ πολύ, μπροστά στα μάτια μου», πρόσθεσε.

Ο John Lydon φροντίζει συνεχώς την 80χρονη Γερμανίδα σύζυγό του Nora, η οποία διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Ο τραγουδιστής σημείωσε ακόμη ότι όταν παίζει τη μουσική του στο σπίτι τους στο Venice Beach της Καλιφόρνιας, τη βοηθά να θυμάται ποιος είναι και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι λέει «Johnny» όταν ακούει το τραγούδι του «Hawaii».

Ο John Lydon θυμήθηκε επίσης ότι η σύζυγός του κατάλαβε ότι ήταν εκείνος κάτω από τη στολή του γελωτοποιού όταν εμφανίστηκε πρόσφατα στην αμερικανική έκδοση του «The Masked Singer» και αστειεύτηκε: «Γρήγορα με κατάλαβε και δεν ήταν μόνο λόγω της ψεύτικης κοιλιάς».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι τον κατέλαβε θλίψη όταν κοίταξε τους στίχους του τραγουδιού του «Hawaii», οι οποίοι περιλαμβάνουν τη φράση: «Θυμήσου με, σε θυμάμαι».

«Είναι αφιερωμένο σε όλους όσοι περνούν δύσκολες στιγμές στο ταξίδι της ζωής, με τον άνθρωπο για τον οποίο νοιάζονται περισσότερο. Είναι επίσης ένα μήνυμα ελπίδας ότι τελικά η αγάπη νικάει τα πάντα», δήλωσε ο John Lydon για το τραγούδι όταν κυκλοφόρησε.

Οι Public Image Ltd, οι οποίοι αποτελούνται σήμερα από τους John Lydon, Lu Edmonds, Scott Firth και Bruce Smith, θα διαγνωστούν για την ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στον Διαγωνισμόν Τραγουδιού της Eurovision 2023 με τους ADGY, CONNOLLY, Wild Youth, Leila Jane και K Muni and ND.

Ο εθνικός τελικός της Ιρλανδίας θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου της τοπικής τηλεοπτικής εκπομπής «The Late Late Show».