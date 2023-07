John Lydon: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα παίρνει αποφάσεις για εσάς και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο»

Ο John Lydon εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο John Lydon μοιράστηκε τις σκέψεις του για την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι «θα παίρνει αποφάσεις για εσάς και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο».

Ο frontman των Public Image Ltd και των Sex Pistols μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας σε μία νέα συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian.

Όταν ρωτήθηκε για τις απόψεις του σχετικά με την ολοένα αυξανόμενη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις τέχνες, ο John Lydon εξέφρασε την ανησυχία του για τον ηθικό κώδικα των αλγορίθμων.

«Ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος τροφοδοτεί με πληροφορίες και δίνει τις οδηγίες σε αυτά τα τεχνουργήματα; Ποιος ή πού είναι ο ηθικός κώδικας; Έχει πλέον διεισδύσει στα μυαλά των νέων ανθρώπων σε σημείο απόλυτης κυριαρχίας. Τι θα δημιουργήσει αυτό;», είπε.

«Η συμβουλή μου είναι να κάνετε μικρά βήματα εναντίον του – και να βγάλετε αυτό το αναθεματισμένο Siri ή οτιδήποτε άλλο από το σπίτι σας», συνέχισε.

«Θα καταλήξει να παίρνει αποφάσεις για εσάς και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο», τόνισε ο John Lydon.

Λίγες ημέρες ο frontman των Stereophonics, Kelly Jones, επέκρινε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία τραγουδιών.

«Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας που προχωράει μπροστά και του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι η τέχνη πρέπει να προέρχεται από τους ανθρώπους, εννοώ τα βασικά της, τέλος πάντων», δήλωσε.

«Νομίζω ότι η τέχνη ήταν πάντα η έκφραση κάποιου, η έκφραση ενός πραγματικού ανθρώπου από την καρδιά, από το κεφάλι του. Αν ξεκινήσεις μία ιδέα και μετά την τελειώσει ένας υπολογιστής, θέλω να πω ότι αυτό είναι εντάξει, αλλά είναι μόνο για αλγόριθμους και τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα φέτος, ο Nick Cave καταφέρθηκε επίσης εναντίον του ChatGPT και της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία τραγουδιών δηλώνοντας ότι είναι «μια γκροτέσκα παρωδία του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».

Πιο πρόσφατα, ο Sting δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν τον εντυπωσιάζει» και ότι οι τραγουδοποιοί πρέπει να «υπερασπιστούν το ανθρώπινο κεφάλαιό μας ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Billy Corgan των Smashing Pumpkins, ωστόσο, υποστήριξε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τη μουσική για πάντα», επειδή κάποιοι άλλοι μπορούν να «εκμεταλλευτούν το σύστημα» και «δεν πρόκειται να περάσουν 10.000 ώρες σε ένα υπόγειο».

Εν τω μεταξύ, οι Public Image Ltd ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο άλμπουμ τους «End Of The World» στις 11 Αυγούστου.

Το άλμπουμ είναι αφιερωμένο στην εκλιπούσα σύζυγο του John Lydon, Nora Forster, η οποία πέθανε σε ηλικία 80 ετών τον Απρίλιο. Η Nora Foster. Ζούσε με τη νόσο Αλτσχάιμερ για πέντε χρόνια και ο John Lydon ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη φροντίδα της.

Οι Public Image Ltd θα ξεκινήσουν επίσης περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη αυτό το φθινόπωρο και θα κάνουν δύο στάσεις στην Ελλάδα: την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στο «Principal Club Theater» στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στο «Gagarin» στην Αθήνα.