Ο John Lydon των Sex Pistols διαφωνεί με το «Anarchy In The UK»: «Η αναρχία είναι απαίσια ιδέα»

Ο John Lydon παίρνει για ακόμα μία φορά αποστάσεις από τα τραγούδια και τα μηνύματα των Sex Pistols.

Ο John Lydon δήλωσε ότι «η αναρχία είναι απαίσια ιδέα», σε αντίθεση με το πρώτο single των Sex Pistols με τίτλο «Anarchy In The UK» (Αναρχία στο Ηνωμένο Βασίλειο) που κυκλοφόρησε το 1976.

Ο πρώην frontman των Sex Pistols, ο οποίος ηγείται του συγκροτήματος Public Image Ltd. από το 1978, δήλωσε σε νέο άρθρο του ότι «δεν είναι αναρχικός», αναφερόμενος στο single «Anarchy In The UK» και τους στίχους του: Θέλω να είμαι η αναρχία».

«Η αναρχία είναι μία απαίσια ιδέα», έγραψε σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε στη βρετανική εφημερίδα «The Times».

«Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είμαι αναρχικός. Και με εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρχουν ιστοσελίδες εκεί έξω – αναρχικές ιστοσελίδες με κατάληξη.org – που χρηματοδοτούνται πλήρως από το χέρι των επιχειρήσεων και παρόλα αυτά παραληρούν ότι είναι έξω από τη ζούγκλα», συνέχισε.

«Είναι παράλογο. Και το κάνουν με επώνυμα Dr. Martens, έξυπνα σακίδια και ωραία κατασκευασμένες μπαλακλάβες», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο του άρθρου ο John Lydon επανέλαβε τα σχόλια που έκανε τον περασμένο μήνα στον Piers Morgan ότι είναι «αντιβασιλικός» αλλά όχι «κατά του ανθρώπου», όταν ρωτήθηκε για την επανέκδοση του κλασικού και αμφιλεγόμενου single «God Save The Queen» των Sex Pistols που στρεφόταν κατά της μοναρχίας.

«Ο Θεός να ευλογεί τη βασίλισσα. Έχει ανεχτεί πολλά. Δεν έχω καμία έχθρα εναντίον κανενός μέλους της βασιλικής οικογένειας. Ποτέ δεν είχα», σημείωσε ο John Lydon στο άρθρο του στους «Times».

«Ο θεσμός της είναι που με ενοχλεί και η υπόθεση ότι πρέπει να πληρώνω γι’ αυτήν. Εκεί είναι που βάζω τα όρια. «Όχι, δεν θα πας διακοπές για σκι με τους φόρους μου»», πρόσθεσε.

Οι Sex Pistols βρέθηκαν πρόσφατα στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της επανέκδοσης του single «God Save The Queen» για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ και για την κυκλοφορία του δικού τους αναμνηστικού νομίσματος.

Είναι επίσης το θέμα της νέας βιογραφικής σειράς «Pistol» του Danny Boyle, η οποία βασίζεται στο βιβλίο του κιθαρίστα Steve Jones με τις αναμνήσεις του από τη συμμετοχή του στο θρυλικό punk συγκρότημα.