Ο John Lydon παίρνει αποστάσεις από τους Sex Pistols – Τους κατηγορεί ότι «εξαργυρώνουν» τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο John Lydon των Sex Pistols έχει κάνει αρκετά αιχμηρά σχόλια εναντίον της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, αλλά τώρα υπερασπίζεται την τιμή της απέναντι στους πρώην συνεργάτες του στο συγκρότημα, για τους οποίους όπως υποστηρίζει, προσπαθούν να «εξαργυρώσουν τον θάνατό της».

Σε δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο John Lydon, ο οποίος ήταν γνωστός με το όνομα Johnny Rotten στους Sex Pistols, υποστήριξε ότι το συγκρότημα και το μάνατζμεντ του έχουν εγκρίνει «αριθμό αιτημάτων ενάντια στις επιθυμίες του» και της δικαστικής απόφασης που ορίζει οι αποφάσεις να λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών της μπάντας.

Το 2021, ο Steve Jones και ο Paul Cook των Sex Pistols μήνυσαν τον John Lydon όταν εκείνος αρνήθηκε να παραχωρήσει άδεια χρήσης της μουσικής τους για τη σειρά «Pistol» του Danny Boyle για το συγκρότημα.

Οι Sex Pistols επικράτησαν στο δικαστήριο αφού διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τους όρους μίας συμφωνίας του 1998, κανένα μέλος του συγκροτήματος δεν έχει δικαίωμα βέτο επί των αδειών χρήσης, οι οποίες μπορούν να παραχωρηθούν με πλειοψηφία.

Ο John Lydon δήλωσε τότε τη «βαθιά και παθιασμένη αποστροφή του να γίνει “αιχμάλωτος” μίας εχθρικής πλειοψηφίας».

Ο 66χρονος τραγουδιστής επιθυμεί τώρα να πάρει αποστάσεις από οποιαδήποτε δραστηριότητα των Sex Pistols που έχει ως στόχο να εκμεταλλευτεί τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η ομάδα του John Lydon ανέφερε σε σχετική δήλωση: «Κατά την άποψη του John, η χρονική στιγμή για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος από μέρους των Sex Pistols για εμπορικό κέρδος σε σχέση με το “God Save The Queen” ειδικότερα είναι κακόγουστη και ασεβής προς τη βασίλισσα και την οικογένειά της αυτή τη στιγμή».

«Ο John Lydon επιθυμεί να πάρει αποστάσεις από κάθε δραστηριότητα των Sex Pistols που αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Οι μουσικοί του συγκροτήματος και το μάνατζμεντ τους έχουν εγκρίνει μία σειρά από αιτήματα παρά την επιθυμία του John να λαμβάνονται οι αποφάσεις από την πλειοψηφία, όπως διέταξε το δικαστήριο».

Η δήλωση αναφερόταν επίσης στη μεταστροφή του John Lydon σε πολιτικό επίπεδο. Ο τραγουδιστής του «Anarchy in The UK» έχει ταχθεί κατά της αναρχίας και έχει δηλώσει «υπερήφανος για τη βασίλισσα» παρότι έγραψε τους στίχους «Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα / Το φασιστικό καθεστώς / Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα / Δεν είναι άνθρωπος / Και δεν υπάρχει μέλλον» στο αντιμοναρχικό τραγούδι «God Save The Queen».

«Ο John έγραψε τους στίχους αυτού του ιστορικού τραγουδιού και παρόλο που ποτέ δεν υποστήριξε τη μοναρχία, θεωρεί ότι η οικογένεια αξίζει λίγο σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όπως θα περίμενε κανείς για κάθε άλλο άτομο ή οικογένεια όταν κάποιος κοντινός τους άνθρωπος έχει πεθάνει», τονίζεται στην δήλωση του John Lydon.

Οι Sex Pistols απάντησαν άμεσα στη δήλωση του John Lydon και διέψευσαν τους ισχυρισμούς του.

«Δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι θα μπορούσε να αναφέρεται. Εκτός από μερικά αιτήματα για τη χρήση εικόνων ή ήχου σε ειδησεογραφικά ρεπορτάζ σχετικά με τη Βασίλισσα και την επίδρασή της στον πολιτισμό, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο σχετικά με την προώθηση ή την κυκλοφορία του “God Save The Queen” με οποιονδήποτε τρόπο», ανέφερε το συγκρότημα.

