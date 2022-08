Ο John Legend συνεργάζεται με τη Saweetie στο «All She Wanna Do» από το νέο άλμπουμ «Legend»

Ο John Legend συνεργάζεται με τη Saweetie στο επόμενο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του.

Ο John Legend ανακοίνωσε ότι το όγδοο άλμπουμ του θα έχει τον τίτλο «Legend» και θα κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου από τη Republic Records / Universal Music.

Σε παραγωγή του John Legend και του πολυγραφότατου παραγωγού και δημιουργού Ryan Tedder (Beyoncé, Adele κ.ά.), το «Legend» είναι ένα δυναμικό διπλό άλμπουμ που διαπνέεται από ένα αδιαπραγμάτευτο πνεύμα αισθησιασμού και χαράς, το οποίο βασίζεται στην πλήρη ευαισθησία του πόνου, του επαίνου και της επούλωσης.

Το «Legend» είναι η πρώτη φορά που ο John Legend ενστερνίζεται επίσημα την εμβληματική σημασία του ονόματός του καθ’ όλη τη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας του.

«Μέχρι τώρα, δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ μια πτυχή του ονόματός μου ως τίτλο ενός άλμπουμ», σχολιάζει ο βραβευμένος με 12 Grammy τραγουδιστής.

«Έπρεπε να το κερδίσω αυτό, να σταθώ στο ύψος του, προσφέροντας τις εμφανίσεις και τη μουσική. Και αυτό με κάνει να λέω ότι είμαι υπερήφανος για το ποιος είμαι, είμαι σίγουρος για τη δουλειά που έχω κάνει και απλά θα το δηλώσω», εξηγεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Legend (@johnlegend)

Στο διπλό άλμπουμ «Legend» συμμετέχουν οι Rick Ross, Muni Long, Jazmine Sullivan, Jada Kingdom, Rapsody, Ledisi, Jhené Aiko, Ty Dolla $ign και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες.

Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση, ο John Legend κυκλοφόρησε το τρίτο single από το νέο άλμπουμ, το «All She Wanna Do» σε συνεργασία με την υποψήφια για βραβείο Grammy ράπερ Saweetie.

Το άμεσα εθιστικό και απόλυτα εμψυχωτικό τραγούδι συνυπογράφουν οι Ryan Tedder, Monsters and Strangerz, Zach Sketon, Andrew DeRoberts και Halatrax.

Τα δύο πρώτα singles από το επερχόμενου άλμπουμ του John Legend ήταν το «Honey», «ένα αισθαντικό, εμπνευσμένο από την τζαζ» R&B τραγούδι με τη συμμετοχή της Muni Long και το «Dope», ένα «καλοκαιρινό, feel-good τραγούδι» με τη συμμετοχή του ράπερ JID.

Επιπλέον, ο John Legend ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου το δεύτερο σκέλος των εμφανίσεών του με τίτλο «Love in Las Vegas» στο Λας Βέγκας, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.

Το Billboard έχει αποθεώσει το σόου γράφοντας: «Ο Legend κράτησε τον κατάμεστο χώρο στα χέρια του, καθώς το κοινό χόρευε, ούρλιαζε και αναστέναζε κατά τη διάρκεια ενός γενναιόδωρου προγράμματος που περιλάμβανε επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών από τα οκτώ άλμπουμ του».

Το tracklist του άλμπουμ «Legend»

ACT I

1. Rounds ft. Rick Ross

2. Waterslide

3. Dope ft. JID

4. Strawberry Blush

5. Guy Like Me

6. All She Wanna Do

7. Splash ft. Jhene Aiko, Ty Dolla $ign

8. You

9. Fate ft. Amber Mark

10. Love ft. Jazmine Sullivan

11. One Last Dance

12. All She Wanna Do ft. Saweetie

ACT 2

1. Memories

2. Nervous

3. Wonder Woman

4 Honey ft. Muni Long

5. I Want You to Know

6. Speak in Tongues ft. Jada Kingdom

7. The Other Ones ft. Rapsody

8. Stardust

9. Pieces

10. Good ft. Ledisi

11. I Don’t Love U Like I Used To

12. Home