Ο John Legend «δεν ήταν καλός σύντροφος» για την Chrissy Teigen στην αρχή της σχέσης τους

«Δεν ήμουν ακόμα έτοιμος να γίνω πλήρως ο αφοσιωμένος σύντροφος που είμαι τώρα».

Ενώ ο John Legend και η Chrissy Teigen μοιράζονται μεγάλο μέρος του έρωτά τους σε τραγούδια και κοινωνικά δίκτυα, αντίστοιχα, ο 43χρονος τραγουδιστής δήλωσε σε μία νέα συνέντευξή του ότι δεν ήταν πάντα ο καλύτερος σύντροφος.

«Νομίζω ότι τότε ήμουν πιο εγωιστής», είπε ο John Legend στο podcast «On Purpose» του Jay Shetty για τις πρώτες ημέρες της σχέσης του με την Chrissy Teigen, με την οποία παντρεύτηκε το 2013, αφού τη γνώρισε για πρώτη φορά το 2006 στα γυρίσματα του music video για το single του «Stereo».

«Δεν ήμουν πολύ καλός σύντροφος στην αρχή της σχέσης μας, παρόλο που την αγαπούσα πολύ και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που ήμουν μαζί της. Ήμουν ακόμα εγωιστής. Ήμουν στα μέσα των είκοσι, δεν ήμουν ακόμα έτοιμος να γίνω πλήρως ο αφοσιωμένος σύντροφος που είμαι τώρα», παραδέχτηκε.

Αυτό προφανώς άλλαξε τα επόμενα χρόνια, με τον John Legend να αφιερώνει ως γνωστόν τον ύμνο της αληθινής αγάπης «All Of Me» του 2013 στη σύζυγό του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ το επόμενο είναι έτοιμο να έρθει, μετά από την τραγική απώλεια του μωρού που περίμεναν τον Σεπτέμβριο του 2020.

Και ο John Legend εξακολουθεί να γράφει για την ατελείωτη αγάπη τους σε τραγούδια του όπως το «I Don’t Love You Like I Used To» από το νέο άλμπουμ του «Legend», το οποίο, όπως είπε, αναφέρεται στην εξέλιξη μιας σχέσης.

«Όταν γνωριστήκαμε αρχικά, ήμασταν σαν, πολύ γοητευμένοι ο ένας από τον άλλον, η χημεία μας ήταν υπέροχη, αλλά αυτό το επίπεδο έλξης είναι περισσότερο σαν ξεμυάλισμα στην αρχή μιας σχέσης», ανέφερε.

«Και η αγάπη όταν είναι σε θέση να αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου, πρέπει να είναι βαθύτερη και πιο αληθινή από αυτό. Έχουμε περάσει αρκετά μαζί, που πραγματικά μας ενδυνάμωσαν και μας έκαναν πιο δυνατούς», συνέχισε.

Όλες αυτές οι δοκιμασίες βοήθησαν τον John Legend και την Chrissy Teifgen να ανακαλύψουν όλα τα πράγματα που δεν γνώριζαν ο ένας για τον άλλον.

«Και περνώντας μέσα από όλα αυτά, μπόρεσα να γράψω και να τραγουδήσω ένα τραγούδι που λέγεται «I Don’t Love You Like I Used To» (Δεν σε αγαπώ όπως παλιά). Είναι διαφορετικά τώρα, αλλά είναι καλύτερα», είπε.

Ο John Legend σχολίασε ότι μπόρεσε να γράψει αυτό το τραγούδι τώρα, επειδή όταν «καταλαβαίνεις πραγματικά ότι αγαπάς κάποιον» και θέλεις πραγματικά να πετύχει η σχέση σου με αυτό το άτομο, πρέπει να αποφασίσεις: «Θα κάνω τα πράγματα που πρέπει να κάνω για να είμαι καλός σύντροφος σε αυτή τη σχέση»».

«Και απλά ωρίμασα και ως άνθρωπος εξαιτίας αυτού. Όταν σταματάς να είσαι τόσο εγωιστής, όταν σκέφτεσαι όχι μόνο τη χαρά που παίρνεις από μία κατάσταση και την ευχαρίστηση που παίρνεις από αυτήν, αλλά σκέφτεσαι και την υπευθυνότητά σου και τη δέσμευσή σου σε αυτή την κατάσταση», συνέχισε.

«Νομίζω ότι απλά μεγαλώνεις και ωριμάζεις. Νομίζω ότι εν μέρει είναι απλά θέμα χρόνου. Χρειάζεσαι χρόνο για να γίνεις αυτό το άτομο που θέλεις να γίνεις», τόνισε.

Και ενώ η Chrissy Teigen δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ να μπει «στα βαθιά» της μουσικής του, ο John Legend αποκάλυψε ότι η σύζυγός του έχει πάντα τις απόψεις της για το live show του, τα τραγούδια του προγράμματός του και την εικόνα που πρέπει να έχει και είναι πάντα χαρούμενος όταν είναι υπερήφανη για τα επιτεύγματά του.

Ο John Legend παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι υπήρχαν πολλές δύσκολες στιγμές στη σχέση τους, όπως η απώλεια του γιου τους Jack, ενώ η Chrissy Teigen.

«Όπως είπα και με την Chrissy, είδα ότι μεγαλώσαμε τόσο πολύ μέσα από τη θλίψη μας και μέσα από την τραγωδία μας. Θα είναι πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας και δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Είναι κομμάτι του εαυτού μας. Το κουβαλάμε μαζί μας και δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε.

«Έπρεπε να κάνουμε τη δουλειά που έπρεπε να γίνει για να το ξεπεράσουμε. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι είχαμε, είχαμε ήδη δύο παιδιά μαζί, σίγουρα βοήθησε, γιατί απλά φέρνουν τόση χαρά στη ζωή μας και γέλιο και διασκέδαση και αποτελούν μεγάλο επίκεντρο της ενέργειάς μας», συνέχισε.

«Και ακόμη και όταν περνάς βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας εγκυμοσύνης, έχεις αυτά τα δύο όμορφα μωρά που αγαπάς, και νομίζω ότι αυτό σίγουρα βοήθησε», πρόσθεσε για την 6 ετών κόρη τους Luna και τον 4 ετών γιο τους Miles.