Ο John Legend κυκλοφορεί το ερωτικό τραγούδι «Conversations In The Dark»

Ο John Legend ξεκινάει το 2020 κυκλοφορώντας το νέο τραγούδι «Conversations In The Dark».

Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τηλεοπτικά το τραγούδι πραγματοποιώντας guest εμφάνιση στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «This Is Us» του NBC που διανύει την τέταρτη σεζόν προβολής της.

Το επεισόδιο του «This Is Us» με τη συμμετοχή του John Legend είναι προγραμματισμένο να προβληθεί την Τρίτη 14 Ιανουαρίου.

Ο John Legend αποτυπώνει στο «Conversations In The Dark» τη ζεστασιά και τη γλυκύτητα του έρωτα με το δικό του μοναδικό τρόπο.

Συναισθηματικό και συγκινητικό, το «Conversations In The Dark» είναι μία τρυφερή ερωτική επιστολή που αντικατοπτρίζει τις σιωπηλές συζητήσεις δύο ανθρώπων όταν δεν υπάρχει κανείς άλλος γύρω τους.

«Όταν κανείς δεν φαίνεται να το προσέχει και οι μέρες σου μοιάζουν τόσο δύσκολες, αγάπη μου, θα πρέπει να το ξέρεις, η αγάπη μου είναι όπου είσαι εσύ», τραγουδά με τη βαθιά αισθαντική φωνή του ο John Legend, ο πρώτος Αφροαμερικανός που έχει βραβευτεί με Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music και φέρει τις υπογραφές των Legend, Gregg Wattenberg, Jesse Fink, Kellen Pomeranz και Chance Peña.

Την παραγωγή φρόντισαν οι Gregg Wattenberg και Pom Pom.

Μετά το «Conversations In The Dark» θα ακολουθήσει για τον John Legend μία απρόσμενη συνεργασία με τον Kane Brown.

Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης επιβεβαίωσε τη δισκογραφική συνύπαρξη με τον αστέρα της country, γράφοντας στο Twitter ότι το τραγούδι τους θα κυκλοφορήσει «όσο το δυνατόν συντομότερο».

Just wrote and recorded this one with new country superstar @kanebrown Wednesday. We love it! Will put out the full version asap https://t.co/RE6fXiKtG1

— John Legend (@johnlegend) January 12, 2020