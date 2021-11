Joel Corry και Mabel ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «I Wish»

Δύο από τα πιο εξαιρετικά ταλέντα της βρετανικής μουσικής σκηνής συνεργάζονται για πρώτη φορά.

Ο DJ και μουσικός παραγωγός Joel Corry ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με την pop star Mabel και κυκλοφορεί το νέο single «I Wish».

Το «I Wish» διαδέχεται για τον Joel Corry το πρόσφατο single «Out Out», μια συνεργασία με τον Jax Jones στην οποία συμμετείχαν επίσης η Charli XCX η Saweetie. Το «Out Out» πέρασε τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, φτάνοντας στο No. 6, ενώ μόλις έκανε είσοδο στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της Mabel, αυτή είναι η επόμενη κυκλοφορία της μετά το επιτυχημένο single «Let Them Know», το οποίο έχει εμφανιστεί στο Top 20 του βρετανικoύ chart.

Το «I Wish» απαθανατίζει δύο από τα πιο λαμπρά αστέρια της νέας γενιάς του Ηνωμένου Βασιλείου στην καλύτερη στιγμή τους.

Το τραγούδι διαθέτει τις χαρακτηριστικές και ευχάριστες μελωδίες του Joel Corry και ένα έντονο και συναρπαστικό groove, στοιχεία που ενισχύονται από την αξιομνημόνευτη ερμηνεία της Mabel.

Ο Joel Corry σχολιάζει: «Το «’I Wish’ είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι και έχει τεράστια θέση στην καρδιά μου. Η Mabel είναι μια σούπερ σταρ με την οποία πάντα ήθελα να συνεργαστώ και είμαι ενθουσιασμένος που η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα».

«Ο Joel και εγώ θέλαμε να συνεργαστούμε εδώ και πολύ καιρό, οπότε χαίρομαι που επιτέλους ήρθε η στιγμή!», προσθέτει η Mabel.

Ο Joel Corry έχει γίνει ένας από τους πιο παραγωγικούς δημιουργούς dance επιτυχιών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημείωσε την πρώτη του επιτυχία με το «Sorry» το 2019, μια εντυπωσιακή διασκευή του ομώνυμου κλασικού βρετανικού garage τραγουδιού των Monsta Boy που παρέμεινε για 10 εβδομάδες στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, φτάνοντας στο No. 6 και έσπασε το ημερήσιο ρεκόρ όλων των εποχών του Shazam στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού έλαβε πάνω από 41.000 tags σε ένα 24ωρο.

Έκτοτε ο Joel Corry έχει κυκλοφορήσει τέσσερα συνεχόμενα τραγούδια που βρέθηκαν στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για το «Lonely» (No. 4), το «BED» με τους David Guetta & RAYE (No. 3), το πιο πρόσφατο «Out Out» (No. 6) με τον Jax Jones, την Charli XCX και τη Saweetie και το 2020 το πολυπλατινένιο «Head & Heart» με τον MNEK, το single με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου εκείνη τη χρονιά και το πρώτο No. 1 στην καριέρα του Joel.

Το «I Wish» κυκλοφορεί από την Asylum Records / Warner Music.