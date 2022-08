Joel Corry και Becky Hill συνεργάζονται στο «History»

Αυτή η συνεργασία θα γράψει «ιστορία».

Ο DJ και παραγωγός Joel Corry ενώνει τις δυνάμεις του με την ταλαντούχα τραγουδίστρια Becky Hill στο feel-good τραγούδι «History».

Αυτή είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ των δύο ειδώλων της dance μουσικής και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλη στιγμή.

Το «History», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός αναντικατάστατου δεσμού μεταξύ δύο ανθρώπων, είναι ένα εξαιρετικό banger που συνδυάζει τον χαρακτηριστικό εκρηκτικό ήχο του Joel Corry και την εντυπωσιακή και δυναμική φωνή της Becky Hill.

Ο Joel Corry λέει: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Becky Hill εδώ και πολλά χρόνια και είναι τιμή μου που συνεργάζομαι μαζί της. Ταιριάξαμε αμέσως στο στούντιο και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα κυκλοφορήσουμε αυτό το banger με την Becky και θα γράψουμε μαζί “Iστορία” αυτό το καλοκαίρι».

Η Becky Hill προσθέτει: «Η συνεργασία με τον Joel σε αυτό το τραγούδι μοιάζει σαν να ερχόταν εδώ και πολύ καιρό. Αφού εξετάσαμε πολλές ιδέες, ο Joel έλεγε συνέχεια τη λέξη “History” και “το βλέπω τώρα, Becky!”. Ο ενθουσιασμός και το πάθος του για αυτό που κάνει είναι διάχυτος και ήταν ένα πραγματικό όνειρο η συνεργασία μαζί του».

Τόσο ο Joel Corry όσο και η Becky Hill έχουν γίνει αντίστοιχα συνώνυμα των καλοκαιρινών επιτυχιών τα τελευταία χρόνια και το 2022 δεν αποτελεί εξαίρεση. Πριν από την κυκλοφορία του «History», οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ξεχωριστά με τον θρύλο της dance David Guetta.

Ο Joel Corry συνάντησε τον David Guetta και τον Bryson Tiller στο «What Would You Do?», ενώ η Becky Hill έβαλε φωτιά στα charts με το «Crazy What Love Can Do», στο οποίο συμμετείχε επίσης η Ella Henderson.

Τους τελευταίους μήνες, ο Joel Corry ήταν αφοσιωμένος στις ζωντανές εμφανίσεις του στην Ίμπιζα και στο Λας Βέγκας, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως το Benicassim, το Tomorrowland και το Lollapalooza Sweden.

Η Becky Hill ήταν εξίσου δραστήρια, κάνοντας sold out τις δικές της εμφανίσεις στο Ibiza Rocks και τραγούδησε στην τελετή έναρξης του UEFA Euro Γυναικών στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου, στην πρώτη φορά που η ποδοσφαιρική διοργάνωση περιλαμβάνει την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη.

Ο Joel Corry και η Becky Hill επιβεβαιώνουν με τη συνεργασία τους στο «Histoy» ότι τα τραγούδια του είναι το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού.