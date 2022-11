Joe Jonas: Πώς η σύζυγός του Sophie Turner τον εμπνέει στην καριέρα του ως ηθοποιός

«Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων που την έχω πίσω από την κάμερα».

Ο Joe Jonas κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην πολεμική ταινία «Devotion» και εξηγεί πώς η σύζυγός του, Sophie Turner, έχει επηρεάσει την καριέρα του ως ηθοποιός.

«Μου λέει να το ξανακάνω, και να το ξανακάνω και να το ξανακάνω», αστειεύτηκε ο τραγουδιστής των Jonas Brothers μιλώντας στο ET κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας ταινίας του.

«Ευτυχώς, μόνο και μόνο το γεγονός ότι την παρακολουθώ να κάνει τα δικά της πράγματα αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης», συνέχισε.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αισθάνομαι τόσο ευγνώμων που έχω κάποια σαν κι αυτήν πίσω από την κάμερα, όταν έρχεται η ώρα να βγω στην κάμερα», πρόσθεσε για το γεγονός ότι έχει ως δασκάλα του την ηθοποιό του «Game of Thrones».

Ο Joe Jonas υποδύεται τον πιλότο Marty Goode στην πολεμική ταινία, η οποία αφηγείται την αληθινή ιστορία των φημισμένων πιλότων μαχητικών αεροσκαφών Jesse Brown και Tom Hudner του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας.

«Με έναν χαρακτήρα όπως ο Marty Goode, και με μια ταινία όπως αυτή, είναι μια ονειρική εμπειρία, ένας ονειρικός ρόλος. Το γεγονός ότι το αγγίζεις, ότι συμμετέχεις σε κάτι τόσο εξαιρετικό, αλλά και πάλι, σε κάτι που συνέβη στην πραγματικότητα, είναι σπάνιο να εμφανίζεται σε τέτοια εγχειρήματα», είπε ο Jonas.

Ενώ η ταινία είναι γεμάτη με εντυπωσιακές σκηνές δράσης και αερομαχίες που κόβουν την ανάσα, ο Joe Jonas επισήμανε ότι αυτό που πραγματικά λάμπει είναι η αληθινή ιστορία που βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας.

«Και νομίζω, ξέρετε, φυσικά, έχει εντυπωσιακές εκρήξεις και σκηνές αερομαχιών, αλλά στον πυρήνα της, είναι μια ιστορία αγάπης και έχει πολλή καρδιά», ανέφερε για την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Glen Powell και ο Jonathan Majors.

«Πραγματικά σε συγκινεί και είναι βαριά μερικές φορές», σημείωσε ο 33χρονος τραγουδιστής.

Παρόλο που ο Joe Jonas ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα της ταινίας «Devotion», αλλά και ως πατέρας δύο μικρών παιδιών, αποκάλυψε ότι βρήκε τον χρόνο να παρακολουθήσει κάποια επεισόδια από το prequel του «Game of Thrones», το «House of the Dragon».

Όμως η άποψή του για την ήδη αγαπημένη σειρά είναι ότι: «Υπάρχει μόνο ένα “Game of Thrones”».