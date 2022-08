Ο Joe Jonas εξηγεί πώς ισορροπεί καριέρα και οικογένεια

Ο Joe Jonas προσαρμόζεται στις αλλαγές στη ζωή του.

Ο Joe Jonas εξηγεί πώς ισορροπεί την καριέρα του στη μουσική με τις αυξανόμενες ευθύνες στην οικογένειά του.

«Είναι μία περίοδος προσαρμογής», δήλωσε σε συνέντευξή του στο People.

«Απλά κάτι που μαθαίνω καθώς προχωράω, νομίζω ότι μπορώ πλέον να δουλεύω λίγο πιο σκληρά για να παίρνω άδεια. Ακόμα προσπαθώ να το βρω. Κάποιες εβδομάδες είναι λίγο πιο δύσκολες από άλλες, αλλά το κάνει πολύ πιο εύκολο όταν απολαμβάνεις τη δουλειά σου», συνέχισε.

«Ξυπνάω κάθε ημέρα απλά ενθουσιασμένος που μπορώ να πάω να κάνω μουσική ή να παίξω και να δημιουργήσω διάφορα πρότζεκτ και να έχω μία όμορφη οικογένεια, οπότε νιώθω ότι είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», ανέφερε.

Ο Joe Jonas και η σύζυγός του Sophie Turner ανακοίνωσαν τον Ιούλιο ότι απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι. Το πρώτο παιδί τους, η κόρη τους Willa, ήρθε στον κόσμο ακριβώς δύο χρόνια νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2020.

Ο Joe Jonas εξήγησε επίσης στο People πώς καταφέρνει να συνδυάζει πλέον σε μουσικό επίπεδο τους Jonas Brothers και τους DNCE.

Όταν οι Jonas Brothers διαλύθηκαν ο Joe Jonas δημιούργησε το συγκρότημα DNCE, με το οποίο κυκλοφόρησε την επιτυχία «Cake By The Ocean». Μετά την επανένωση των Jonas Brothers το 2019, οι DNCE μπήκαν στον πάγο, αλλά επέστρεψαν φέτος με μία σειρά νέων κυκλοφοριών όπως το «Move», το «Got Me Good» και τη συνεργασία τους με τον Kygo στο «Dancing Feet».

«Νομίζω ότι για ένα διάστημα ένιωθα ότι το ένα δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς το άλλο και άρα έπρεπε να επικεντρωθούμε είτε αποκλειστικά στους DNCE για ένα χρόνο και στη συνέχεια στους (Jonas) Brothers για ένα χρόνο», δήλωσε ο 32χρονος τραγουδιστής.

«Αλλά μετά ο Kevin, ο Nick και εγώ απλά κοιταχτήκαμε μεταξύ μας και είπαμε: “Κοιτάξτε, ας κάνουμε όλοι τα δικά μας πράγματα όταν θέλουμε. Θα έχουμε πολύ περισσότερη έμπνευση και ενθουσιασμό να επιστρέψουμε και να δουλέψουμε πάνω στα projects των Brothers αν δεν νιώθουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε τα πάντα”, οπότε αυτό έκανε τα πράγματα πολύ πιο εύκολα και πιο διασκεδαστικά και θα συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε μουσική με τους DNCE», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στην καριέρα του στη μουσική, ο Joe Jonas βρήκε επίσης χρόνο να κάνει το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στην επερχόμενη δραματική ταινία «Devotion» με θέμα τον πόλεμο της Κορέας, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο.

Ο Jonas αποκάλεσε το «Devotion», στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Jonathan Majors και ο Glen Powell, ένα «πραγματικά ξεχωριστό έργο» και είπε ότι η ευκαιρία να βρεθεί μπροστά στην κάμερα ως ηθοποιός ικανοποίησε μία διαφορετική περιέργειά του.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω τη μουσική γιατί μπορώ να εκφράζω τις δικές μου ιστορίες και τα συναισθήματά μου και τα πράγματα που περνάω. Υποδύεσαι κάποιον άλλον όταν είσαι στον κινηματογράφο, και μου αρέσει που πρέπει να μπεις στα παπούτσια κάποιου άλλου ή τουλάχιστον να βρεις εκείνο το μέρος όπου μπορείς να πας… Είναι μία ωραία ισορροπία», δήλωσε.

«Μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω με μερικούς απίστευτους ηθοποιούς που πραγματικά με προκάλεσαν, και θέλεις να βελτιωθείς επειδή σκέφτεσαι: “Αυτό είναι διασκεδαστικό, αλλά θα είναι πρόκληση” και θέλεις πραγματικά να σεβαστείς την τέχνη του. Η ιστορία είναι πανέμορφη και ανυπομονώ να τη δουν όλοι», είπε ο Joe Jonas.