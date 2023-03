Joe Elliott: Ο Bryan Adams «θα μπορούσε άνετα» να είναι τραγουδιστής των Def Leppard

Ο Joe Elliott θυμήθηκε την ενόχληση που ένιωσε όταν θεώρησε ότι ένα άλμπουμ του Bryan Adams έμοιαζε με τη δουλειά των Def Leppard.

Ο Joe Elliott δήλωσε ότι ο Bryan Adams θα μπορούσε άνετα να είναι ο τραγουδιστής των Def Leppard.

Επίσης, παραδέχτηκε ότι «είπε πάρα πολύ έντονα» την άποψή του όταν αισθάνθηκε ότι το άλμπουμ «Waking Up The Neighbours» του Bryan Adams που κυκλοφόρησε το 1991 έμοιαζε πάρα πολύ με τον ήχο του δικού του συγκροτήματος.

Σε μία νέα συνέντευξή του στο «The Mitch Lafon and Jeremy White Show», ο Joe Elliott θυμήθηκε πώς ένιωσε όταν κυκλοφόρησε το «Waking Up The Neighbours» αφού οι Def Leppard είχαν δημιουργήσει έναν παρόμοιο ήχο με τον παραγωγό Robert John «Mutt» Lange, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τους δύο καλλιτέχνες.

«Μπήκα σε μπελάδες με αυτό. Το βρήκα ενοχλητικό. Ο Bryan ήταν λίγο τσαντισμένος μαζί μου – και δίκαια θα έπρεπε να είναι», είπε ο Joe Elliott.

Όμως και οι Def Leppard είχαν γίνει αντικείμενο συγκρίσεων. Ο τραγουδιστής των Def Leppard σημείωσε ότι το δεύτερο άλμπουμ τους, «High ‘n’ Dry», ακουγόταν σαν τους AC/DC, με τους οποίους ο Lange είχε συνεργαστεί επίσης ως παραγωγός.

«Αυτό που έχεις είναι ο ίδιος παραγωγός, που ενδεχομένως χρησιμοποιεί τον ίδιο ηχολήπτη, στο ίδιο στούντιο», εξήγησε.

«Όταν κάναμε το “High ‘n’ Dry”, ο Mutt έβαλε τα ντραμς του Rick (Allen) ακριβώς εκεί που ήταν τα ντραμς του Phil Rudd, χρησιμοποιώντας τα ίδια μικρόφωνα για να τα ηχογραφήσει. Πιθανότατα χρησιμοποιήσαμε τους ίδιους θαλάμους και τους ίδιους ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν ο Angus και ο Malcolm (Young), που χρησιμοποιούσαν ο Steve (Clark) και ο Pete (Willis)», συνέχισε.

«Οπότε θα υπάρξει κάτι για το οποίο κάποιος θα πει ότι το “High ‘n’ Dry” ακούγεται σαν το “Highway to Hell”. Λοιπόν, σωστά – έτσι είναι», παραδέχθηκε.

Ο Joe Elliott αποκάλυψε επίσης ότι εκείνη την εποχή μίλησε με έντονο ύφος στον Bryan Adams και σημειώσει ότι έχει ζητήσει συγγνώμη από τον Καναδό καλλιτέχνη «πολλές φορές από τότε».

«Αλλά αυτός είναι ο παράγοντας Mutt Lange. Ο Bryan Adams θα μπορούσε άνετα να είναι μέλος των Def Leppard- θα μπορούσε να είναι ο τραγουδιστής των Def Leppard. Υπάρχει μία διασταύρωση επειδή είναι ένας pop-rock καλλιτέχνης και δούλεψε με τον ίδιο παραγωγό που δουλέψαμε και εμείς. Και εμείς είμαστε μία pop-rock μπάντα», ανέφερε.

Ο τραγουδιστής των Def Leppard επισήμανε ακόμη ότι «οι εποχές ακούγονται όντως παρόμοιες».

«Βάζεις ένα CD της δεκαετίας του ’60 και υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που ακούγονται σαν τους Beatles. Βάζεις ένα CD της δεκαετίας του ’70 και υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που ακούγονται σαν τους Zeppelin ή τους (Deep) Purple ή οποιονδήποτε άλλο. Και στη δεκαετία του ’80 έγινε γελοίο», παρατήρησε.

Ωστόσο, ο Joe Elliott διευκρίνισε ότι το πρόβλημά του με τον Bryan Adams δεν μείωσε τη μουσική αξία του «Waking Up The Neighbours».

«Μάλλον ζήλευα λίγο που μερικά από αυτά τα τραγούδια δεν ήταν στο άλμπουμ μας!», εξομολογήθηκε.