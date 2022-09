Ο Joe Biden απένειμε στον Elton John το Εθνικό Ανθρωπιστικό Μετάλλιο των ΗΠΑ

Ο Elton John συγκινήθηκε μέχρι δακρύων όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, του απένειμε το Εθνικό Ανθρωπιστικό Μετάλλιο.

Ο 75χρονος τραγουδιστής, ο οποίος βρέθηκε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου για να εμφανιστεί στο πρόγραμμα «A Night When Hope and History Rhyme» του A+E και του History, έδειχνε εμφανώς συγκλονισμένος και συγκινημένος όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι του απονέμει το μετάλλιο.

«Απόψε είναι μεγάλη μου τιμή, και το εννοώ ειλικρινά, να απονείμω το Εθνικό Ανθρωπιστικό Μετάλλιο στον Σερ Elton John», δήλωσε ο Joe Biden.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέλυσε τη συμβολή του Elton John, λέγοντας: «Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απονέμει αυτό το Εθνικό Ανθρωπιστικό Μετάλλιο στον Σερ Elton John επειδή συγκίνησε τις ψυχές μας με τη δυνατή φωνή του, με ορισμένα από τα σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών».

«Πρόκειται για ένα διαχρονικό είδωλο και ακτιβιστή με απόλυτο θάρρος, ο οποίος βρήκε σκοπό να αμφισβητήσει τις συμβάσεις, να σπάσει το στίγμα και να προωθήσει μια απλή αλήθεια: ότι όλοι αξίζουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό», συνέχισε.

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στον Νότιο Κήπου του Λευκού Οίκου, ο οποίος ήταν κατάμεστος από εκπαιδευτικούς, διασώστες και βετεράνους, παρευρέθηκαν επίσης η πρώην Πρώτη Κυρία Laura Bush και η κόρη της Jenna Bush Hager, την η Kendrick, η ακτιβίστρια Malala Yousafzai και η θρυλική τενίστρια Billie Jean King.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Elton John ενθουσίασε το κοινό με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα «Tiny Dancer», «Rocket Man», «Your Song» και «I’m Still Standing».

Επίσης, μίλησε το έργο που έχει επιτελέσει από τότε που δημιούργησε το Ίδρυμα Elton John για το AIDS το 1991, προσθέτοντας ότι θέλει να εξαλείψει την ασθένεια μέχρι το 2030.

«Μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε», είπε με παρρησία.

Το Εθνικό Ανθρωπισμό Μετάλλιο απονέμεται σε ανθρώπους των οποίων το έργο «εμβαθύνει την κατανόηση του ανθρωπισμού από το έθνος, διευρύνει την ενασχόληση των πολιτών με τον άνθρωπο ή συμβάλλει στη διατήρηση και διεύρυνση της πρόσβασης των Αμερικανών σε σημαντικούς ανθρωπιστικούς πόρους».

Έχει απονεμηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Terry Gross, στον σεφ José Andrés και στον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης συγγραφέα Έλι Βίζελ.

«Είναι τιμή μου που παρέλεβαε το Εθνικό Ανθρωπιστικό Μετάλλιο από τον Πρόεδρο Biden και την Πρώτη Κυρία κατά τη διάρκεια μιας τόσο εντυπωσιακής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Elton John μετά το πέρας της βράδιας.

«Είναι συγκινητικό για μένα να αναγνωρίζομαι για τα επιτεύγματα του Ιδρύματος Elton John AIDS. Από τότε που ίδρυσα το Ίδρυμα στο τραπέζι της κουζίνας μου στην Ατλάντα πριν από 30 χρόνια, δεσμεύτηκα να μην αφήσω κανέναν πίσω και θα συνεχίσω αυτή την αποστολή», συνέχισε.

«Αγωνιζόμαστε για ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι όλων των φυλών, εθνοτήτων, εθνικοτήτων, σεξουαλικών προσανατολισμών και ταυτοτήτων φύλου θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ελεύθεροι από το AIDS, το στίγμα, την αδικία και την κακομεταχείριση – και είμαι τόσο ευγνώμων που μια αναγνώριση όπως αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο να το κάνουμε πραγματικότητα», τόνισε.

«Είναι στο χέρι μας να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο, πιο ισότιμο μέρος και ο Elton είναι κάποιος που πραγματικά κάνει πράξη όσα λέει», πρόσθεσε ο David Furnish, πρόεδρος του Ιδρύματος Elton John για το AIDS.

«Αξίζει τόσο πολύ το Εθνικό Ανθρωπιστικό Μετάλλιο για συνεχή προάσπιση της ισότητας τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του όσο και μέσω του Ιδρύματος Elton John AIDS. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στο History Channel, στην A+E Networks και στην κυβέρνηση Biden που μας έδωσαν μια τόσο επιδραστική πλατφόρμα για να μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις επείγουσες ανάγκες των ανθρώπων που κινδυνεύουν από -και ζουν με- HIV και AIDS», ανέφερε.

Joe Biden surprises a teary Elton John by awarding him with the National Humanities Medal. pic.twitter.com/oh7rITBWZr

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 24, 2022