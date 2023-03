Ο Joe Biden απένειμε στον Bruce Springsteen το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών

«Μερικοί άνθρωποι είναι απλά γεννημένοι για να τρέχουν», είπε ο Joe Biden στον Bruce Springsteen.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden απένειμε στον Bruce Springsteen το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Η τελετή, στην οποία απονεμήθηκε επίσης το Εθνικό Ανθρωπιστικό Μετάλλιο, αφορούσε τους τιμώμενους τους 2021, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν τα μετάλλιά τους λόγω της πανδημίας του COVID-19.

«Bruce, μερικοί άνθρωποι είναι απλά γεννημένοι για να τρέχουν, φίλε», είπε ο Joe Biden στον Bruce Springsteen, αναφερόμενος στο κλασικό τραγούδι του «Born To Run», καθώς του απένεμε το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών, το υψηλότερο βραβείο τεχνών από την αμερικανική κυβέρνηση.

Με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών για το 2021 τιμήθηκαν επίσης η Gladys Knight (δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση), ο Jose Feliciano (ο οποίος επίσης δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω περιοδείας), η Julia Louis-Dreyfus, η καλλιτέχνιδα Judith Francisca Baca, ο ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού Fred Eychaner, η Mindy Kaling, η Διεθνής Ένωση Μαύρων στο Χορό, το Θέατρο Billie Holiday και ο ζωγράφος Antonio Martorell Cardona.

Ο Joe Biden τόνισε στο συγκεντρωμένο πλήθος πόσο σημαντικό είναι το έργο των βραβευθέντων, που διατηρεί ζωντανό τον πολιτισμό των ΗΠΑ και υπενθυμίζει στους ανθρώπους την ιστορία του έθνους τους, ακόμη και τα σημεία που οι Αμερικανοί θα ήθελαν να ξεχάσουν.

«Εσείς κάνετε τη χώρα καλύτερη, την κάνετε ένα καλύτερο μέρος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο συγκεντρωμένο πλήθος πριν αναχωρήσουν για τη δεξίωση που παρατέθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Όπως και οι υπόλοιποι τιμώμενοι, ο Bruce Springsteen δεν τραγούδησε στον Λευκό Οίκο ούτε μίλησε στο κοινό αφού παρέλαβε το μετάλλιό του.

Όμως η μπάντα του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ που συμμετέχει συχνά στις τελετές στην Ανατολική Αίθουσα έπαιξε ορχηστρικές εκτελέσεις των επιτυχιών «Born To Run» και «Born In The USA» του Springsteen.

Αυτά είναι τα πρώτα μετάλλια για τις τέχνες και τον ανθρωπισμό που απονέμει ο Joe Biden κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Joe Biden έκανε έκπληξη στον Elton John και του απένειμε το Εθνικό Ανθρωπιστικό Μετάλλιο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια μίας μουσικής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.