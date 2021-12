Η Joanne μάγεψε στη σκηνή του «The Voice of Greece» ένα χρόνο μετά τη νίκη της στο show

Η Joanne ερμήνευσε την επιτυχία της «Twist In My Sobriety».

Η Joanne, η νέα pop queen της ελληνικής δισκογραφίας, επέστρεψε στη σκηνή του «The Voice of Greece» στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Πριν από δέκα μήνες ανακηρύχθηκε η μεγάλη νικήτρια της έβδομης συνολικά σεζόν του «The Voice of Greece» ως μέλος της ομάδας της Έλενας Παπαρίζου.

Η Joanne βρέθηκε ξανά στον τόπο του «εγκλήματος» και παρουσίασε ζωντανά το smash hit της «Twist In My Sobriety», μία διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού της Tanita Tikaram που κυκλοφόρησε αρχικά το 1988.

Το «Twist In My Sobriety» της Joanne σαρώνει αυτήν την περίοδο στα ελληνικά ραδιόφωνα, καθώς βρίσκεται στο No. 6 του Ελληνικού Airplay Chart, διαγράφοντας μόνιμη ανοδική πορεία, αλλά και στα charts του εξωτερικού σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κροατία, η Πολωνία και η Σερβία.

Λίγο μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της, η Joanne μίλησε μπροστά στους coaches για την εμπειρία της στο δημοφιλές show και την επιτυχημένη πορεία που έχει καταγράψει στη δισκογραφία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη νίκη της στην προηγούμενη σεζόν του «The Voice of Greece».

Η Joanne αποκάλυψε επίσης στις αρχές του 2022 αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Minos EMI, a Universal Music Company το ολοκαίνουργιο single της με τίτλο «Midnight», το οποίο έχουν επιμεληθεί ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και οι ARCADE.

Πρόσφατα, η Joanne συνάντησε την DJ Xenia Ghali στη σκηνή του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project και παρουσίασαν μαζί τη δική τους εκτέλεση της επιτυχίας «Rapture» των iiO που κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μπορείτε να δείτε την εμφάνισή τους εδώ και να βρείτε το «Rapture» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.