Joanne: Φωτογραφίες από το εντυπωσιακό music video του «Midnight»

Η Joanne εντυπωσιάζει στο εντυπωσιακό music video για νέο single της «Midnight».

Το ολοκαίνουργιο dance-pop banger της Joanne με τίτλο «Midnight» αποτελεί ένα από τα hottest tracks των τελευταίων ημερών.

Το «Midnight» κυκλοφόρησε στις αρχές του Φεβρουαρίου και ήδη διαγράφει ανοδική τροχιά στα ελληνικά ραδιόφωνα, κερδίζοντας με γρήγορους ρυθμούς θέσεις στο Ελληνικό Airplay Chart.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από την κυκλοφορία του, το «Midnight» της Joanne βρίσκεται ήδη στο Top 40 του Ελληνικού Airplay Chart της Mediainspector και καταγράφει σταθερή ανοδική πορεία.

H Joanne, νικήτρια του «The Voice of Greece» για τη σεζόν 2020 – 2021, αποτελεί το απόλυτο it girl της εποχής και αυτό αποδεικνύεται και στο music video για το νέο τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια του «Midnight» την παρακολουθούμε να μεταμορφώνεται από το κορίτσι της διπλανής πόρτας σε μια νέα και εντυπωσιακή ντίβα της pop με beauty looks που εντυπωσιάζουν.

Τη μουσική του «Midnight» υπογράφουν οι ARCADE και ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ενώ οι στίχοι ανήκουν στους ARCADE.

Παράλληλα, το πρώτο single της Joanne, μία υπέροχη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Twist In My Sobriety», διατηρείται σταθερά εδώ και έξι μήνες στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart, όπου έχει ανέβει έως το No. 6 της κατάταξης.

Επίσης, το «Twist In My Sobriety» συνεχίζει την ανοδική του πορεία σε σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κροατία, Σερβία, η Ρωσία, η Πολωνία και η Σλοβενία.

Το νέο single της Joanne με τίτλο «Midnight» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Φωτογραφίες