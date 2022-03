Οι Joan Jett and The Blackhearts παρουσιάζουν την ακουστική έκδοση του «(I’m Gonna) Run Away»

Οι Joan Jett and The Blackhearts θα κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ με ακουστικές εκτελέσεις των τραγουδιών τους.

Οι θρυλικοί Joan Jett and The Blackhearts, μέλη του Rock & Roll Hall of Fame, κυκλοφορούν το νέο single «(I’m Gonna) Run Away», από το πρώτο ακουστικό άλμπουμ τους, «Changeup», το οποίο θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 25 Μαρτίου από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία της Joan Jett, Blackheart.

Το άλμπουμ περιέχει τραγούδια που κατέκτησαν τα charts, όπως τα «Bad Reputation» και «Crimson and Clover». Είναι οικείο και ταυτόχρονα αποτυπώνει όλη την αγριάδα και την απειλή για την οποία είναι γνωστή η Joan Jett. Αυτές οι 25 νέες, απογυμνωμένες ηχογραφήσεις ταιριάζουν με τη σημερινή εποχή τόσο στον ήχο όσο και στο συναίσθημα.

Το «Changeup» αναδεικνύει την χαρακτηριστική, καταιγιστική παρουσία της Joan Jett με μια αμεσότητα που επιτρέπει στους ακροατές να εντρυφήσουν στους στίχους υπό εντελώς νέα οπτική γωνία.

Το «Changeup» θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming, καθώς και σε immersive audio, συμπεριλαμβανομένων των μορφών Sony 360 RA και Dolby Atmos. Η έκδοση βινυλίου θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο 2022.

Το 2021, οι Joan Jett and The Blackhearts κυκλοφόρησαν το single «Bad Reputation (Acoustic)», δίνοντας στο κοινό μια πρόγευση του ήχου που θα πρέπει να περιμένει από το «Changeup».

Στις 25 Ιανουαρίου, το brand κιθάρας Epiphone κυκλοφόρησε παγκοσμίως το μοντέλο «Joan Jett Olympic Special» βασισμένο σε δύο από τις μακροχρόνιες αγαπημένες κιθάρες της Jett στη σκηνή: το σώμα και τον μηχανισμό της sunburst Olympic και το χρώμα και την αναγνωρίσιμη συλλογή αυτοκόλλητων της εμβληματικής λευκής κιθάρας της Melody Maker.

Πριν από την κυκλοφορία του «Changeup», στις 20 Μαρτίου 2022 συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη μνημειώδη κυκλοφορία του «I Love Rock & Roll» το οποίο εκτοξεύτηκε στο Νο. 1 των charts του Billboard και παρέμεινε στην κορυφή για 7 εβδομάδες.

Η Joan Jett μεγάλωσε σε μια εποχή που το rock ‘n’ roll ήταν απαγορευμένο για τα κορίτσια και τις γυναίκες, αλλά ως έφηβη, έσπασε αμέσως τις κλειστές πόρτες.

Αφού δημιούργησε το συγκρότημά της, τους Blackhearts, το 1979, με τους οποίους έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, κυκλοφόρησε οκτώ πλατινένια και χρυσά άλμπουμ και εννέα singles που ανέβηκαν στο Top 40 των charts, μεταξύ των οποίων τα κλασικά «Bad Reputation», «I Love Rock ‘N’ Roll», «I Hate Myself For Loving You» και «Crimson and Clover».

Η Joan Jett, έχοντας διαγράψει μια καριέρα που εκτείνεται στη μουσική, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στο Μπρόντγουεϊ και στον ανθρωπισμό, παραμένει μια σημαντική δύναμη και έμπνευση για γενιές θαυμαστών σε όλο τον κόσμο.